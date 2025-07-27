Бізнес в Україні готовий до скороченого робочого тижня, проте є умова — Finance.ua

Бізнес в Україні готовий до скороченого робочого тижня, проте є умова Вчора 14:15

Бізнес в Україні готовий до скороченого робочого тижня, проте є умова

Ідею запровадження 4-денного робочого тижня підтримує понад половина представників бізнесу в Україні.

Про це свідчить щомісячне опитування бізнесу Торгово-промислової палати України.

Читайте також Британські компанії збільшили прибутки після переходу на чотириденний робочий тиждень

За даними опитування, 58% підприємців позитивно ставляться до такої новації, але за умови 10-годинного робочого дня.

Зокрема, думки щодо запровадження скороченого робочого тижня з 10-годинними змінами за домовленістю між роботодавцем і працівником розподілилися так:

31% - Так — позитивно вплине на продуктивність;

27% - Швидше підтримую, але без зменшення зарплати;

16% - Нейтрально — бізнес сам має вирішити;

13% - Скоріше проти — економіка потребує максимальної зайнятості;

13% - Ні — неоцінювано через військові та економічні реалії.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев висловив думку, що навіть в умовах війни в Україні можна було б запровадити чотириденний робочий тиждень, але лише як добровільну ініціативу.

Читайте також Чотириденній робочий тиждень стає трендом: де запровадили

Він вважає, що такий формат можна було б дозволити як експеримент. Проте примусове запровадження чотириденного тижня, на його думку, у період війни є недоцільним.

У Держслужбі зайнятості зазначають , в умовах воєнного стану запровадження чотириденного робочого тижня в Україні не розглядається. Наразі ринок праці перейшов на воєнні рейки.

Максимальний тижневий обсяг робочих годин зараз може нараховувати до 60-ти замість звичайних 40-ка годин. Але у мирні часи розмова про перехід на чотириденний робочий тиждень можлива.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.