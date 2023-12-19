Бізнес оцінив безпеку ведення бізнесу в Україні — Finance.ua

Бізнес оцінив безпеку ведення бізнесу в Україні Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Бізнес оцінив безпеку ведення бізнесу в Україні

У 2023 році три найбільші кризи безпосередньо пов’язані з повномасштабною війною: мобілізація, воєнні дії, відтік професійних кадрів. Опитування також відзначає зміни в бізнес-ландшафті, зокрема, розрив ділових зв’язків, переїзд та розширення бізнесу.

Про це свідчать результати дослідження Європейської Бізнес Асоціації.

«Відповіді бізнес-спільноти у 2023 році суттєво відрізняються від 2020 та 2021 років, що свідчить про зміни у сприйнятті безпекової ситуації. Дослідження високо оцінює стійкість українського бізнесу, який продовжує зростати та шукати нові шляхи розвитку», — відмічають автори дослідження.

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Серед ключових висновків — зменшення кількості компаній з власними службами безпеки у 2023 році порівняно з 2021 роком, що може бути наслідком скорочення бізнесу через нові виклики.

Частка компаній з власними службами безпеки у 2023 році зменшилася порівняно з 2021 роком: зараз 53% опитаних компаній функціонують без таких служб, тоді як у 2021 році цей показник становив 49%. Це може бути результатом скорочення діяльності бізнесу через нові виклики.

Інфографіка: ЄБА

Оцінка бізнес-клімату

49% респондентів переважно негативно оцінюють бізнес-клімат у країні: 8% вкрай негативно і 41% негативно. Позитивно характеризують ситуацію 51% опитаних, серед яких 45% вважають бізнес-клімат задовільним і лише 6% позитивним.

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Походження капіталу несуттєво впливає на оцінку бізнес-клімату. Представники українського та іноземного бізнесу майже однаково оцінюють бізнес-клімат у країні: як позитивним, так і негативним бізнес-клімат оцінюють приблизно однакова кількість опитуваних компаній.

Водночас, в 2021 році кількість міжнародних компаній, які позитивно оцінювали бізнес-клімат, становила 59%, на противагу 51% в 2023.

Інфографіка: ЄБА

Компанії з наявною службою безпеки схильні більше оцінювати бізнес-клімат у країні як більш негативний: 55% опитаних компаній, які мають службу безпеки, поставили негативну оцінку проти 44% у тих, хто такої служби не має. Водночас великі компанії, які мають 500+ співробітників схильні більш негативно оцінювати бізнес-клімат, у той час як малі та середні налаштовані більш позитивно: 58% негативно оцінюють бізнес-клімат, а малі та середні мають показники негативної оцінки 48% та 43% відповідно.

Кризові ситуації, з якими стикаються компанії

Серед основних кризових ситуацій, з якими стикаються компанії, виокремлюють мобілізацію (зазначили 84% респондентів), воєнні дії (67%) та відтік професійних кадрів (56%).

Топ кризових ситуацій для компаній, які мають службу безпеки та ті, в яких її немає, майже ідентичний. Наявність у компанії служби безпеки практично не впливає на їхню оцінку пріоритетності кризових ситуацій. Водночас частка кризових ситуацій у компаній, які не мають власної служби безпеки, є суттєво нижчою. Можна припустити, що відсутність професійної підтримки не дає змогу вчасно ідентифікувати причину та вжити заходи для мінімізації виникнення кризової ситуації.

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Оцінюючи зміну кризових ситуацій в динаміці, варто зауважити, що найбільш поширені кризові ситуації повністю змінились. В ТОП-3 ситуацій в 2021 році входили незаконні дії державних органів, незаконні конкурентні дії та незаконні дії правоохоронних органів.

Інфографіка: ЄБА

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