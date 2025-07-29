Біткоїн перевищив 119 000 доларів — Finance.ua

Біткоїн перевищив 119 000 доларів Сьогодні 16:13 — Криптовалюта

Біткоїн перевищив 119 000 доларів

позначку $119 000, торгуючись у боковому тренді більшу частину липня. Ринки очікують результатів торговельних переговорів США з ЄС та Китаєм до 1 серпня. Сьогодні, 29 липня біткоїн подолавторгуючись у боковому тренді більшу частину липня. Ринки очікують результатів торговельних переговорів США з ЄС та Китаєм до 1 серпня.

Найбільша криптовалюта в світі торгувалася в боковому тренді впродовж більшої частини липня після досягнення рекордного максимуму вище 123 000 доларів на початку цього місяця.

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Ринки очікують ясності щодо торговельних переговорів США з Європейським Союзом і Китаєм, які тривають до 1 серпня, після чого Вашингтон, як очікується, запровадить додаткові тарифи, якщо не буде досягнуто конкретних домовленостей.

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Біткоїн перевищив 120 000 доларів після того, як Палата представників США схвалила три законопроекти для кращої регуляторної бази криптовалют.

Нагадаємо, компанія Strategy (раніше MicroStrategy), найбільший корпоративний власник біткоїнів, стала прикладом для безлічі інших контрагентів. У результаті приватні та публічні фірми з усього світу накопичили загалом 1,18 млн BTC (близько $139,5 млрд).

На тлі відновлення зростання крипторинку й стабілізації глобальної економічної ситуації, ймовірність досягнення Ethereum ETH $3,899.21 позначки $6 000 до кінця року на опціонних ринках зросла з 7% на початку липня до 30%.

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