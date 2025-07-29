Біткоїн перевищив 119 000 доларів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Біткоїн перевищив 119 000 доларів

Криптовалюта
66
Біткоїн перевищив 119 000 доларів
Біткоїн перевищив 119 000 доларів
Сьогодні, 29 липня біткоїн подолав позначку $119 000, торгуючись у боковому тренді більшу частину липня. Ринки очікують результатів торговельних переговорів США з ЄС та Китаєм до 1 серпня.
Найбільша криптовалюта в світі торгувалася в боковому тренді впродовж більшої частини липня після досягнення рекордного максимуму вище 123 000 доларів на початку цього місяця.
Читайте також
Ринки очікують ясності щодо торговельних переговорів США з Європейським Союзом і Китаєм, які тривають до 1 серпня, після чого Вашингтон, як очікується, запровадить додаткові тарифи, якщо не буде досягнуто конкретних домовленостей.
Читайте також
Біткоїн перевищив 120 000 доларів після того, як Палата представників США схвалила три законопроекти для кращої регуляторної бази криптовалют.
Читайте також
Нагадаємо, компанія Strategy (раніше MicroStrategy), найбільший корпоративний власник біткоїнів, стала прикладом для безлічі інших контрагентів. У результаті приватні та публічні фірми з усього світу накопичили загалом 1,18 млн BTC (близько $139,5 млрд).
На тлі відновлення зростання крипторинку й стабілізації глобальної економічної ситуації, ймовірність досягнення Ethereum ETH $3,899.21 позначки $6 000 до кінця року на опціонних ринках зросла з 7% на початку липня до 30%.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems