Білий дім звужує мита, проте вони все ж можуть зачепити імпорт із росії — Finance.ua

Білий дім звужує мита, проте вони все ж можуть зачепити імпорт із росії Сьогодні 20:20 — Світ

Білий дім звужує мита, які мають набути чинності з 2 квітня. Більше не очікується, що мита на промислові сектори (автомобілі та мікрочипи) будуть оголошені на цю дату, хоча основні торгові партнери все ж постраждають від так званих взаємних мит. Зокрема Мексика, росія, Японія, Південна Корея та В’єтнам.

Про це повідомляє на The Wall Street Journal.

Трамп оголосив 2 квітня «Днем визволення» для США. Саме тоді американський президент збирається запровадити так звані «взаємні тарифи», які мають зрівняти тарифи США з митами, які стягують їхні торгівельні партнери, а також тарифи на автомобільну та фармацевтичну промисловість.

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«Однак ці галузеві тарифи навряд будуть оголошені 2 квітня», — зауважив представник адміністрації Трампа. Наразі Білий дім не відповів на прохання прокоментувати, коли якісь із цих мит набудуть чинності.

«Команда Трампа може ввести тарифи в дію майже негайно, 2 квітня, використовуючи надзвичайні економічні повноваження», — повідомили джерела, підкресливши, що остаточні рішення ще не прийняті.

У лютому ж офіційний представник Білого дому заявив, що звіт із взаємними тарифами може бути опублікований того ж дня, але запровадження відбудеться пізніше.

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На думку експертів, взаємні мита тепер, більш цілеспрямовані, ніж було спочатку, хоча вони все одно вразять країни, на які припадає більшість імпорту США.

Зараз адміністрація зосереджується на застосуванні мит приблизно до 15% країн із постійним торговим дисбалансом із США. Ті країни, на які припадає більша частина зовнішньої торгівлі США, особливо сильно постраждають від підвищення мит.

«Очікується, що цільові країни будуть близькі до тих, які назвав торгівельний представник США в повідомленні Федерального реєстру минулого місяця. Це країни Великої двадцятки та Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Європейський Союз, Індія, Японія, Південна Корея, Мексика, Росія, В’єтнам тощо», — повідомило джерело.

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Раніше Білий дім розглядав можливість групування торгових партнерів у три рівні: високі, середні та низькі тарифи, але останніми тижнями відмовився від цього плану на користь надання кожній цільовій країні індивідуального номера тарифу.

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