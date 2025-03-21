Ціна міді досягла максимуму за 5 місяців через побоювання щодо мит Трампа — Finance.ua
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Ціна міді досягла максимуму за 5 місяців через побоювання щодо мит Трампа

Банківські метали
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Ціна на мідь у Лондоні досягла п’ятимісячного максимуму, перевищивши 10 000 дол за тонну.
Про це пише Financial Times.
Видання зазначає, що це сталося на тлі зростаючого попиту та побоювань щодо можливого запровадження мит у США. Тим часом у Нью-Йорку трейдери готові платити рекордну премію за мідь, щоб гарантувати постачання до США.
Розрив між цінами на нью-йоркській біржі Comex і Лондонській біржі металів досяг нового рекорду, перевищивши 1 254 дол за тонну. Це зумовлено тим, що трейдери намагаються ввезти метал до можливого введення мит.
Якщо Сполучені Штати запровадять 25-відсоткові мита на імпорт міді, різниця в цінах може зрости ще більше — до понад 2 000 дол за тонну, вважають аналітики.
Ціни також підтримуються очікуваним зростанням попиту після німецьких військових та інфраструктурних інвестицій та економічних стимулів у Китаї.
За матеріалами:
Економічна Правда
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