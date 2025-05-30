Без зайвого шику: як виглядає автопарк Білла Гейтса (фото) — Finance.ua

Без зайвого шику: як виглядає автопарк Білла Гейтса (фото) Вчора 22:34 — Технології&Авто

Засновник Microsoft Білл Гейтс наразі володіє 171 млрд доларів і посідає п’яте місце в рейтингу найбагатших людей планети за версією Bloomberg. З огляду на такий капітал, зовсім не дивно, що його автопарк налічує ексклюзивні та дороговартісні автівки.

Про це йдеться у статті Finance.ua.

Попри величезні статки, Гейтс веде досить скромне життя, та все ж має слабкість до технологічно досконалих і класичних моделей, особливо до Porsche. Його автопарк не є показово розкішним, як у деяких інших мільярдерів, проте містить кілька дійсно цікавих і рідкісних екземплярів.

Отже, як ми вже написали вище, Гейтс має слабкість до Porsche. Тож, почнемо з нього, а саме — з Porsche 959 1986 року випуску. Цей суперкласичний спорткар має 2,8-літровий турбований опозитний двигун потужністю 450 к.с.

Джерело фото: netcarshow

Усього випущено 345 екземплярів цієї моделі, а її ціна на момент випуску становила 225 тис. доларів. Ця сума робила Porsche 959 одним із найдорожчих авто на той момент.

Білл Гейтс придбав його ще в 1980-х, але через заборони на імпорт у США таких моделей, машину довелося тримати на зберіганні близько десяти років, перш ніж він зміг проїхати на цьому авто вулицями Сієтла. Річ у тому, що через відсутність каталітичного нейтралізатора та краш-тестів Національне управління безпекою руху на трасах (NHTSA) відмовилося допустити це авто до Штатів.

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І, якщо Porsche 959 — своєрідний хедлайнер у гаражі Гейтса, то Porsche 911 Turbo 1979 року випуску — перший автомобіль мільярдера.

Джерело фото: topspeed

Цей екземпляр має опозитний 6-циліндровий двигун. Цікавий факт: Гейтс отримав три штрафи за перевищення швидкості першого дня в Альбукерке на цьому авто після його купівлі.

Porsche 911 Turbo наразі не є в гаражі Гейтса, адже 2012 року його було продано на аукціоні за 80 тис. доларів.

Трошки відійдемо від Porsche і зазначимо, що в колекції засновника Microsoft є досить нетиповий для людей з його статками електромобіль — Fiat 500e RED Edition. Щобільше, Гейтс називає його своєю найулюбленішою машиною, яка дарує йому найбільшу кількість емоцій.

Джерело фото: topspeed

Ціна цього авто становить близько 40 тис. доларів. А ще цікаво, що мільярдер заявив, що цей автомобіль йому подарував ірландський музикант Боно внаслідок їхньої спільної благодійної роботи.

«Мене бавить, коли я проїжджаю повз людей і вони дивуються з того, що бачать мене в такому маленькому автомобілі», — сказав мільярдер.

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Додамо, що Fiat 500e RED Edition має приємну керованість, а його невелика акумуляторна батарея заряджається досить швидко. Найбільше ця модель популярна у європейських країнах.

Повернімося до Porsche, а точніше — до Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo.

Джерело фото: autoevolution

Це один з найновіших автомобілів у колекції Гейтса. Він неодноразово висловлював інтерес до електромобілів і турботу про екологію, тож вибір Taycan — цілком природній.

Ця модель має електродвигун потужністю 750 к.с. Гейтс був одним з перших, хто від початку випуску цього електрокара 2019 року став його власником, сплативши 185 тис. доларів.

Також відомо, що в гаражі Гейтса були «скромніші» купе Porsche 911 Carrera і кабріолет Porsche 964 Carrera. Окрім того, знайшлося місце в автопарку мільярдера й для гібридного гіперкара — Porsche 918 Spyder.

У колекції автомобілів Білла Гейтса є рідкісний суперкар Ferrari 348 1989 року випуску. Це 3,4-літровий спортивний автомобіль V8 із середнім розташуванням двигуна. Усього зійшло з конвеєра 8 тис. екземплярів цієї моделі. До речі, Ferrari 348 була останньою моделлю, розробленою Енцо Феррарі.

Ціна Ferrari 348 становить 160 тис. доларів.

Є в колекції Гейтса й преміальне авто — Rolls-Royce Ghost. Це розкішний седан потужністю майже 600 к.с. вартістю 340 тис. доларів.

Купував Гейтс й позашляховик — Chevrolet Suburban. За нього генеральний директор Microsoft віддав 60 тис. доларів.

Це лише частина із автопарку мільярдера. Повну інформацію читайте у нашій статті за посиланням.

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