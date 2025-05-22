Fiat отримав повний привод і новий дизайн — Finance.ua

Fiat отримав повний привод і новий дизайн 22.05.2025, 00:05 — Фондовий ринок

Fiat отримав повний привод і новий дизайн

Новий бюджетний кросовер Fiat Grande Panda 4X4 2025 року стане суперником Renault Duster у сегменті недорогих позашляховиків. Стильний автомобіль із повним приводом отримав новий дизайн.

В основі моделі Fiat Grande Panda 2025 — напрацювання Peugeot, Opel та інших компаній всередині концерну Stellantis. Але дизайн унікальний. Подробиці повідомили на сайті виробника.

Цікаво, що зовнішність виконали в стилі оригінального позашляховика Fiat Panda 4X4. Тут з’явилися чіпкі покришки, додаткова світлотехніка, пластикове захисне оздоблення та новий декор.

В іншому зовнішність відповідає стандартній моделі Fiat Grande Panda. Автомобіль виконаний у брутальному квадратному дизайні, який відсилає до першої версії знаменитої моделі. Стильно і свіжо.

Силова установка Fiat Grande Panda 4X4 дісталася від гібрида Jeep Avenger 4xe 2025 модельного року. 136-сильний ДВЗ об’ємом 1,2 л працює з двома електромоторами по 28 сил кожен. Один із них спрямовує енергію на задні колеса і забезпечує машині повний привод. Поки Grande Panda 4X4 є концептом, але шанси серійного виробництва високі.

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