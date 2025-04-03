Porsche і Mercedes можуть втратити до $3,7 мільярда через мита Трампа — Finance.ua

Porsche і Mercedes можуть втратити до $3,7 мільярда через мита Трампа Сьогодні 22:06 — Фондовий ринок

Porsche і Mercedes можуть втратити до $3,7 мільярда через мита Трампа

Збитки автомобільних компаній Porsche та Mercedes-Benz Group через нові мита США на імпортні автівки можуть сягнути $3,7 мільярда.

Про це повідомляє Bloomberg

Як розповіли в агенції, додаткові 25% мита, які президент США Дональд Трамп ввів з 3 квітня, можуть знищити близько чверті прогнозованого операційного прибутку Porsche і Mercedes у 2026 році. Для компенсації такого впливу виробники, можливо, будуть змушені підвищити ціни або перенести більше виробництва до США.

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Ці мита загрожують європейській автомобільній промисловості, яка залежить від експорту до прибуткового ринку США. При цьому найбільше ризикують німецькі автовиробники, оскільки вони відправляють до США більше автомобілів, ніж до будь-якої іншої країни, зокрема такі, як спортивний автомобіль Porsche 911 і Mercedes S-Class.

Згідно з повідомленням, акції Porsche і Mercedes знизилися на 5,7% у Франкфурті, а акції BMW AG впали на 4,9%. Акції Volkswagen AG, яка також володіє Audi та Lamborghini, впали на 4,3%, а Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc — на 8,9% в Лондоні.

Більшість німецьких автовиробників мають заводи в США, де вони виробляють автомобілі як для місцевих покупців, так і на експорт. Оскільки Євросоюз міркує над відповіддю на мита Трампа, будь-яка ескалація торговельної війни може завдати ще більшої шкоди галузі, яка вже бореться зі зростанням витрат і приглушеним попитом, йдеться в матеріалі.

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