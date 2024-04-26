Бельгія вводить з 1 травня нові імміграційні правила для іноземних працівників — Finance.ua

Бельгія вводить з 1 травня нові імміграційні правила для іноземних працівників Сьогодні 18:00 — Світ

Бельгія вводить з 1 травня нові імміграційні правила для іноземних працівників

Бельгійська влада регіону Фландрії оголосила про кілька змін до імміграційних правил, спрямованих на закордонних працівників.

Нові правила, які набудуть чинності 1 травня 2024 року.

Про це повідомляє SchengenVisaInfo

Що передбачається

додаткові винятки з дозволу на роботу,

суворіші правила для окремих робіт,

пом’якшені освітні вимоги для власників блакитної карти ЄС.

Нові правила також віддадуть пріоритет бельгійським і європейським працівникам, дозволяючи вступ іноземних громадян.

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Категорії, які мають право на звільнення від дозволу на роботу

Нові зміни щодо імміграційної політики включають розширення винятків у дозволах на роботу. Зокрема, кілька видів діяльності, які зараз потребують дозволу на роботу, з 1 травня будуть дозволені для ділових відвідувачів.

Ця діяльність включає участь у конференціях, семінарах, ділових зустрічах, ярмарках і виставках, переговори про ділові угоди, участь у продажах, маркетингу, внутрішньому аудиті та аудиті клієнтів, вивчення можливостей для бізнесу, відвідування або проведення навчальних сесій, участь у туризмі - пов’язана діяльність та надання послуг письмового та усного перекладу.

Умови

Роботодавці повинні переконатися, що їхні працівники не залишаються в Бельгії більше 90 днів із будь-яких 180-денних термінів.

Суворіші правила щодо дефіцитних професій і ринку праці

Роботодавці, які бажають найняти людей на затребувані посади середньої кваліфікації, повинні будуть надати докази досвіду та кваліфікації претендента. Потім відповідні регіональні органи влади оцінять цю документацію. Як повідомляється, цей новий захід може розширити внутрішню адміністративну процедуру.

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Уряд посилить вимоги до процедури проходження трудової перевірки. Згідно з новими змінами, роботодавці повинні публікувати вакансії щонайменше за дев’ять тижнів протягом чотирьох місяців до подачі заявки.

Пом’якшені освітні вимоги для власників блакитної карти ЄС

З іншого боку, очікується пом’якшення правил для певних категорій власників блакитної картки ЄС.

Наприклад, претенденти на Блакитну картку ЄС, які займаються керівними або спеціалізованими професіями в ІТ, можуть замінити академічні сертифікати принаймні трирічним відповідним досвідом роботи, отриманим за останні сім років. Це було зроблено через дефіцит, пов’язаний з ІТ-сектором.

Крім того, для власників блакитної карти ЄС буде спрощено процедуру зміни роботодавця, вимагаючи лише повідомлення регіонального міністерства зайнятості протягом перших 12 місяців.

Блакитна карта ЄС тепер вимагає порогу зарплати, встановленого на рівні 130 відсотків від середнього доходу, тобто річна оподатковувана заробітна плата у розмірі 60 621 євро необхідна для 2024 року.

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