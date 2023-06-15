Бельгія виділила 3,5 млн євро на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС — Finance.ua
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Бельгія виділила 3,5 млн євро на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС

Казна та Політика
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Бельгія виділила 3,5 млн євро на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС
Бельгія виділила 3,5 млн євро на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС
Бельгія виділила 3,5 млн євро для допомоги з ліквідації наслідків підриву греблі на Каховській ГЕС.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Під час онлайн розмови з прем'єр-міністром Бельгії Александром де Кроо Шмигаль подякував за допомогу.
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«Допомога, зокрема, включає електрогенератори, медичне обладнання, ліки, резервуари для зберігання питної води, намети тощо. Обговорили гуманітарні й екологічні наслідки катастрофи та необхідність посилення санкцій проти агресора. Разом із партнерами працюємо над тим, щоб зробити неможливим виготовлення росією ракет», — написав він у Telegram.
Прем'єри скоординували потреби України в посиленні захисту неба, а також підготовку до Конференції з відновлення в Лондоні.
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«Цінуємо готовність Бельгії співпрацювати у сфері відновлення енергетичної інфраструктури», — сказав Шмигаль.
Нагадаємо, російські війська 6 червня підірвали Каховську ГЕС. В зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів. Більшість з них на лівобережжі Херсонщини.
Станом на 14 червня середній рівень підтоплення становить 2,13 метра. За ніч вода спала на 32 сантиметри. Загалом під водою залишаються 3103 будинки, 28 населених пунктів на деокупованій частині Херсонської області.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
suspilne.media
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