Україна і Бельгія планують створити спільні оборонні підприємства — Finance.ua

Україна і Бельгія планують створити спільні оборонні підприємства Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

Міністерство оборони та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості підписали спільний меморандум про взаєморозуміння з Міноборони Бельгії. В Міноборони України заявили, що він дасть поштовх розвитку двосторонніх відносин, зокрема у сфері оборонного виробництва.

Про це заявив заступник міністра оборони генерала-лейтенант Іван Гаврилюк.

Він наголосив, що цей меморандум є дуже важливим у контексті питання розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу, створення спільних підприємств з партнерами, локалізації оборонного виробництва в Україні. Гаврилюк зазначив, що це є одним з українських пріоритетів.

За його словами, меморандум окреслює наміри запроваджувати спільні проєкти, спрямовані на зростання потенціалу та обсягів виробництва української оборонної промисловості. Йдеться про плани щодо спільного виробництва певних типів та видів озброєнь, організації ремонту, підготовки спеціалістів та технічного персоналу.

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Також передбачається реалізація інших заходів спрямованих на розбудову в Україні сучасної оборонної індустрії.

«Україна дуже зацікавлена у створенні спільних підприємств, які будуть функціонувати за міжнародними стандартами», — наголосив Гаврилюк, висловивши впевненість у подальшому плідному та взаємовигідному співробітництві.

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