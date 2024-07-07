Банк міжнародних розрахунків зробив песимістичний прогноз для фінринків через вибори у всьому світі — Finance.ua

Банк міжнародних розрахунків зробив песимістичний прогноз для фінринків через вибори у всьому світі Сьогодні 23:09 — Світ

Банк міжнародних розрахунків зробив песимістичний прогноз для фінринків через вибори у всьому світі, Фото: centralbanking

Банк міжнародних розрахунків (BIS), відомий як центральний банк центральних банків, попередив, що зростання світового державного боргу на тлі низки важливих виборів цього року може дестабілізувати світові фінансові ринки.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що світова економіка зараз перебуває на шляху до «плавної посадки», в якій багато економістів сумнівалися, коли відсоткові ставки різко зросли. Однак BIS підкреслює, що політики повинні бути особливо обережними.

Світовий державний борг вже знаходиться на рекордному рівні, а вибори, починаючи від президентських у США у листопаді цього року, нещодавніх виборів у Мексиці та Південній Африці і закінчуючи голосуванням у Франції та Великобританії наступного тижня, несуть у собі ризики.

Генеральний директор BIS Агустін Карстенс заявив, що процентні ставки не збираються повертатися до наднизьких рівнів, посилюється тиск на витрати з боку старіючого населення, загострюються зміни клімату та росте відновлення обороноздатності.

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У зв’язку з цим плани економічного стимулювання та загальне зростання протекціонізму можуть вивести з рівноваги чутливі ринки.

«Вони (уряди — ред.) повинні припинити зростання державного боргу і визнати, що процентні ставки можуть не повернутися до наднизьких рівнів, які були до пандемії. Нам потрібен міцний фундамент, на якому можна будувати», — підкреслив він.

Окрім постійного занепокоєння щодо рівня боргу США, премія за борговий ризик Франції цього місяця зросла до найвищого рівня з часів кризи єврозони у 2022 році після того, як президент Франції Еммануель Макрон призначив дострокові парламентські вибори.

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За словами журналістів, позитивним є те, що центральні банки успішно стримують інфляцію, яка досягла десятирічних максимумів після пандемії Covid-19, а потім вторгнення росії в Україну в 2022 році.

Однак Карстенс описав «екстремальний» сценарій, коли інфляція знову почне зростати і центральним банкам доведеться підвищувати ставки. Але це не те, чого очікує BIS.

У звіті банку йдеться про те, що центральні банки не повинні поспішати зі зниженням ставок: «Передчасне пом’якшення може знову розпалити інфляційний тиск і призвести до дорогого розвороту політики», — вказано у звіті.

УНІАН За матеріалами:

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