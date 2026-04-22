0 800 307 555
Відкрили один з найдовших пішохідних мостів світу: де розташований (фото, відео)

Відкрили один з найдовших пішохідних мостів світу: де розташований (фото, відео)
Відкрили один з найдовших пішохідних мостів світу: де розташований (фото, відео)
Найдовший і найвищий міст у Фінляндії щойно відкрився в Гельсінкі, і автомобілі не зможуть ним користуватися.
Про це пише Євроньюс.

Характеристика

Міст Круунувуоренсілта, який з’єднує Коркеасаарі та Круунувуоренранта, має протяжність 1191 метр і відкритий виключно для пішоходів, велосипедистів і громадського транспорту.
Завдяки новому мосту, Круунувуоренранта тепер знаходиться лише за п’ять з половиною кілометрів від центру міста, скоротивши відстань з 11 кілометрів.
Відкрили один з найдовших пішохідних мостів світу: де розташований (фото, відео)
«Міст Круунувуоренсілта є новою, унікальною та захоплюючою пам’яткою Гельсінкі», — сказав Даніель Сазонов, мер Гельсінкі.
«Видовище, яке приваблюватиме відвідувачів зблизька та здалеку. Новий міст змінює наше сприйняття Гельсінкі. Він абсолютно по-новому з’єднує райони Круунувуоренранта та Лааясало з більшою центральною частиною міста».
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
