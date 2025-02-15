Багатодітна сім’я: як отримати статус та які пільги передбачені — Finance.ua
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Багатодітна сім’я: як отримати статус та які пільги передбачені

Особисті фінанси
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Багатодітна сім’я: як отримати статус та які пільги передбачені
Багатодітна сім’я: як отримати статус та які пільги передбачені
Багатодітні сім’ї, що виховують трьох і більше дітей, мають право на низку соціальних пільг та підтримку від держави. Сім’ї можуть отримати 50% знижку на комунальні послуги, безкоштовні ліки за рецептами, а також безкоштовний проїзд для дітей у громадському транспорті.
Про це повідомили у Департаменті комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.
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Допомогу від держави можуть отримати багатодітні сімʼї, у складі яких є діти до 23 років, що навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.
Крім того, держава надає щомісячну допомогу в розмірі 2100 гривень на третю та наступну дитину до 6 років.

Як отримати пільги багатодітним сімʼям

Оформити ці пільги можна у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних адміністрацій або у міських радах об’єднаних територіальних громад.
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Для отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини потрібно подати заяву, яку можна подати особисто, через законного представника або надіслати поштою.
Крім того, необхідно подати низку документів:
  • копії свідоцтва про народження дітей;
  • документи про шлюб батьків;
  • копії паспортів.
Якщо інформація відсутня в електронних реєстрах, заявнику буде надіслано повідомлення з переліком додаткових документів, які необхідно подати для підтвердження даних.
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Пільги надаються сім’ям, де батьки (чи один із батьків) проживають разом та виховують трьох і більше дітей. Це можуть бути як подружжя, так і один батько чи мати, що самостійно виховують дітей.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів змінив умови програми виплат 6500 гривень для дітей внутрішньо переселених осіб. Гроші отримають ті, хто не отримав в грудні.
Як повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, Мінсоцполітики планує зробити виплату «Тепла зима» щорічною, а також продовжить впровадження ініціативи «Дитина не одна» для підтримки осиротілих дітей.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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