«Армія відновлення»: скільки коштів направили на виплату зарплат — Finance.ua

«Армія відновлення»: скільки коштів направили на виплату зарплат Сьогодні 17:22

«Армія відновлення»: скільки коштів направили на виплату зарплат

За 2,5 місяці поточного року Державна служба зайнятості видала понад 30 тисяч направлень на відбудову країни за проєктом «Армія відновлення».

Про це повідомила пресслужба відомства.

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Зазначається, що до програми залучають тимчасово безробітних громадян та незайнятих внутрішньо переміщених осіб. На виплату заробітних плат було спрямовано 290 млн грн.

Що роблять учасники програми

Учасники програми виконують широкий спектр завдань: від надання допомоги постраждалим від бойових дій до масштабних робіт із відновлення критичної інфраструктури та будівництва оборонних споруд для ЗСУ.

Кожен регіон має свої пріоритети, які визначає влада на місцях.

Оплата праці становить до 1,5 мінімальних заробітних плат або 12 тис. грн за повний місяць роботи.

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Суспільно корисні роботи проводять у 19 регіонах України. Найактивнішими регіонами з реалізації проєкту є Харківська область, а також Донецька і Київська.

У прифронтових громадах Харківської області працівники здебільшого займаються розбором завалів та відновленням будинків, а в більш віддалених районах підтримують порядок та надають допомогу переселенцям.

Нагадаємо, від початку року за підтримки Державної служби зайнятості України працевлаштовано 3000 внутрішньо переміщених осіб.

Програмою компенсацій за працевлаштування ВПО під час воєнного стану скористались 1700 роботодавців. Підприємцям було відшкодовано 72 млн грн.

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