Скільки зараз платять за збір урожаю та як змінилися зарплати аграріїв — дослідження — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки зараз платять за збір урожаю та як змінилися зарплати аграріїв — дослідження

Особисті фінанси
44
Скільки зараз платять за збір урожаю та як змінилися зарплати аграріїв — дослідження
Скільки зараз платять за збір урожаю та як змінилися зарплати аграріїв — дослідження
Медіана загального доходу механізаторів (з урахуванням бонусів) зросла до 29,7 тисяч гривень, що на 12% перевищує показники 2023 року.
Це дані щорічного дослідження Agrohub HR360 Benchmarking, в якому взяли участь 44 компанії, що об’єднують 4200 спеціалістів, передає NV Бізнес.
«За останні три роки ситуація стабілізувалася, оскільки підприємства адаптувалися до нових умов, тому вони можуть підвищувати зарплати і не відчувають значного кадрового дефіциту. Однак компанії не поспішають навчати своїх працівників для виконання різних техоперацій. Відповіді на це питання можуть бути різними: нерозуміння перспектив, висока ресурсозатратність процесу або те, що для них це питання наразі не є пріоритетним», — зазначив керівник Agrohub HR360 Benchmarking Дмитро Лєбєдєв.
Зарплата механізаторів складається з 3 частин:
  • фіксованої;
  • відрядної, що займає близько 74% від усього доходу та залежить від виду технічної операції й кількості оброблених площ чи годин, проведених у полі;
  • бонусної — частка знаходиться на рівні 5%.
Серед усіх техоперацій найдорожчою залишається збирання врожаю, оплата за яку у 2024 році становила 366 грн/год, що на 25% вище ніж у 2023.
Обприскування знаходиться на другому місці та коштувало в середньому 297 грн/год (+10% до минулорічних показників). А за посів механізатори в середньому отримували 237 грн/год, і ця розцінка майже не змінилась у порівнянні з 2023. Найдешевшою операцією незмінно є коткування — 121 грн/год.
На рівень навантаженості та зарплат також впливає кількість механізаторів, яка в порівнянні з 2023 роком майже не змінилася і залишилася на рівні 27 осіб на 10 тисяч га.
Скільки зараз платять за збір урожаю та як змінилися зарплати аграріїв — дослідження
Ще один фактор впливу — здатність працівника виконувати різні технічні операції. 29% механізаторів залучені до посіву, 18% — до обприскування, а до збирання врожаю — 14%. Частка механізаторів, які залучені до виконання посіву та обприскування, склала 3,3%, обприскування та збирання — 3%, посів і збирання — також 3%. Кількість тих, хто виконує всі три операції, склала 0,7%. Серед співробітників є й ті, хто не працює безпосередньо в полі, а здійснює другорядні допоміжні техоперації: змішування добрив, підготовка техніки тощо — частка таких складає близько 14%. Варто сказати, що показники лише на рівні 1−2% змінилися в порівнянні з 2023 роком, тобто залишаються стабільними.
Скільки зараз платять за збір урожаю та як змінилися зарплати аграріїв — дослідження
На заробіток механізаторів також впливає використання підприємством власної техніки у відношенні до найму. 87% усіх робіт компанії виконують власною технікою, а 13% — передають на аутсорс. Переважну більшість такої техніки використовують для збору врожаю — 64%, обприскування — 15%, внесення добрив — 10%, а посів та грунтообробка переважно здійснюється власною технікою. Компанії залучають аутсорс, адже є необхідність зібрати врожай у певні часові рамки, які залежать від погодних умов та термінів.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems