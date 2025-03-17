Скільки зараз платять за збір урожаю та як змінилися зарплати аграріїв — дослідження Сьогодні 16:30 — Особисті фінанси

Скільки зараз платять за збір урожаю та як змінилися зарплати аграріїв — дослідження

Медіана загального доходу механізаторів (з урахуванням бонусів) зросла до 29,7 тисяч гривень, що на 12% перевищує показники 2023 року.

Це дані щорічного дослідження Agrohub HR360 Benchmarking, в якому взяли участь 44 компанії, що об’єднують 4200 спеціалістів, передає NV Бізнес.

«За останні три роки ситуація стабілізувалася, оскільки підприємства адаптувалися до нових умов, тому вони можуть підвищувати зарплати і не відчувають значного кадрового дефіциту. Однак компанії не поспішають навчати своїх працівників для виконання різних техоперацій. Відповіді на це питання можуть бути різними: нерозуміння перспектив, висока ресурсозатратність процесу або те, що для них це питання наразі не є пріоритетним», — зазначив керівник Agrohub HR360 Benchmarking Дмитро Лєбєдєв.

Зарплата механізаторів складається з 3 частин:

фіксованої;

відрядної, що займає близько 74% від усього доходу та залежить від виду технічної операції й кількості оброблених площ чи годин, проведених у полі;

бонусної — частка знаходиться на рівні 5%.

Серед усіх техоперацій найдорожчою залишається збирання врожаю, оплата за яку у 2024 році становила 366 грн/год, що на 25% вище ніж у 2023.

Обприскування знаходиться на другому місці та коштувало в середньому 297 грн/год (+10% до минулорічних показників). А за посів механізатори в середньому отримували 237 грн/год, і ця розцінка майже не змінилась у порівнянні з 2023. Найдешевшою операцією незмінно є коткування — 121 грн/год.

На рівень навантаженості та зарплат також впливає кількість механізаторів, яка в порівнянні з 2023 роком майже не змінилася і залишилася на рівні 27 осіб на 10 тисяч га.

Ще один фактор впливу — здатність працівника виконувати різні технічні операції. 29% механізаторів залучені до посіву, 18% — до обприскування, а до збирання врожаю — 14%. Частка механізаторів, які залучені до виконання посіву та обприскування, склала 3,3%, обприскування та збирання — 3%, посів і збирання — також 3%. Кількість тих, хто виконує всі три операції, склала 0,7%. Серед співробітників є й ті, хто не працює безпосередньо в полі, а здійснює другорядні допоміжні техоперації: змішування добрив, підготовка техніки тощо — частка таких складає близько 14%. Варто сказати, що показники лише на рівні 1−2% змінилися в порівнянні з 2023 роком, тобто залишаються стабільними.

На заробіток механізаторів також впливає використання підприємством власної техніки у відношенні до найму. 87% усіх робіт компанії виконують власною технікою, а 13% — передають на аутсорс. Переважну більшість такої техніки використовують для збору врожаю — 64%, обприскування — 15%, внесення добрив — 10%, а посів та грунтообробка переважно здійснюється власною технікою. Компанії залучають аутсорс, адже є необхідність зібрати врожай у певні часові рамки, які залежать від погодних умов та термінів.

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