АРМА продає 35 картин Медведчука — Finance.ua

АРМА продає 35 картин Медведчука Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

АРМА продає 35 картин Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок реалізації колекції картин Віктора Медведчука. На Прозорро. Продажі вже опубліковані перші 35 лотів.

Про це інформує пресслужба АРМА.

Організатор додаватиме нові лоти на Прозорро. Продажі, поки не буде виставлена вся частина колекції, що складається зі 136 картин.

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Попередньо вже було реалізовано колекцію дороговартісних годинників, автомобіль марки Майбах, квадроцикли та баггі.

«Запрошуємо вас долучитися до аукціону, який відбудеться вже 13 листопада 2024 року, аби мати можливість стати власником цих унікальних картин», — зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше колекція у 136 картин була оцінена у майже 4 мільйонів гривень.

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Експерти Національного художнього музею України оглянули всього 285 картин. З них — 149 картин визнано такими, які мають культурну та історичну цінність. Ці 149 картин мали бути передані до українських музеїв, але законопроєкт № 11 280−1 щодо особливостей управління культурними цінностями та іншими активами не набрав достатньої кількості голосів серед народних депутатів.

АРМА продало на аукціоні останній коштовний годинник, що належав Віктору Медведчуку. Годинник Dolce&Gabbana був реалізований за 285 тис. грн. За лот змагалися 4 учасники.

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