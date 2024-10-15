АРМА продало на аукціоні останній годинник з колекції Медведчука — Finance.ua

АРМА продало на аукціоні останній годинник з колекції Медведчука
Національне агентство з пошуку та менеджменту активів (АРМА) продало на аукціоні останній коштовний годинник, що належав Віктору Медведчуку.
Про це у Телеграмі повідомила голова установи Олена Дума.
За її інформацією, годинник Dolce&Gabbana був реалізований за 285 тис. грн. За лот змагалися 4 учасники.
Загалом АРМА продало на торгах 20 коштовних годинників, що належали Віктору Медведчуку і були передані нацагентству для подальшої реалізації. Загальна сума від продажу колекції сягнула понад 7 млн грн.
Кошти від продажу підуть на закупівлю військових облігацій.
Нагадаємо, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у серпні перерахувало до бюджету 78,8 млн грн від управління арештованими активами.
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