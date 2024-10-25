Частину колекції картин медведчука оцінено у 4 млн грн: скільки коштує найдорожче полотно — Finance.ua

Частину колекції картин медведчука оцінено у 4 млн грн: скільки коштує найдорожче полотно Сьогодні 13:36 — Фондовий ринок

Частину колекції картин медведчука оцінено у 4 млн грн: скільки коштує найдорожче полотно

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало незалежну оцінку 136 картин державного зрадника віктора медведчука.

Про це повідомили в АРМА.

Оцінку проводив переможець, обраний Комісією з реалізації в арештованих активів — ПП «ТЕНДЕР ОНЛАЙН». Уся колекція була розділена на дві частини. 149 картин — мають культурну цінність та є дороговартісними, а 136 картин оцінено в майже 4 млн грн.

Серед найдорожчих робіт:

392, 5 тис. грн — Композиція з човнами (автор невідомий)

374, 4 тис. грн — Полудень у Криму (автор — Вітіковський Лев)

349 тис. грн — Трійка (автор — Стойлов Костянтин)

284, 8 тис. грн — Коні (автор невідомий)

170,1 тис. грн — Акт або іспанка (автор — Сергій Резніченко)

170,1 тис. грн — Натюрморт зі стільцем (автор — Сергій Резніченко)

175,8 тис. грн — Дівчина з кавуном (автор — Сергій Резніченко)

107,3 тис. грн — Гірський пейзаж (автор — Михайло Сапатюк)

71,5 тис. грн — Кримський аромат (автор — Муравська Наталія)

60,7 тис. грн — Різдвяний день у Жденієві (Герц Юрій)

54, 2 тис грн — Ведмедики у сосновому лісі (автор невідомий)

Однією з найдешевших картин є Портрет Медведчука (автор — Гарбар М) за 5,2 тис. грн.

Кожну картину з фото та відповідною оцінкою згодом можна буде побачити на «Прозорро. Продажі».

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Зауважимо, що за висновком експертів Національного художнього музею України, ці картини не мають культурної та історичної цінності, відтак, можуть бути реалізовані на аукціоні.

Нацагентство планує кожну картину розбити на окремий лот. Очікуйте незабаром 136 оголошень на «Прозорро.Продажі», про що АРМА обовʼязково проінформує.

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Нагадаємо, що експерти Національного художнього музею України оглянули всього 285 картин. З них — 149 картин визнано такими, які мають культурну та історичну цінність. Ці 149 картин мали бути передані до українських музеїв, але законопроєкт № 11 280−1 щодо особливостей управління культурними цінностями та іншими активами не набрав достатньої кількості голосів серед народних депутатів. Очікуємо найближчим часом реєстрацію нового законопроєкту, який дозволить зберегти нашу культурну спадщину, яка колись опинилася в руках злочинців та зрадників.

Довідка Finance.ua:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на другому онлайн-аукціоні реалізувало частину колекції годинників Віктора Медведчука на загальну суму 3,3 млн грн.

Агентство з розшуку та менеджменту активів передасть 148 картин Медведчука до Національного художнього музею України. 136 картин, що не мають значної культурної цінності, будуть продані через Прозорро.Продажі.

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