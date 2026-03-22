Apple випустила AirPods Max 2, які перекладають мови в реальному часі Сьогодні 02:09 — Технології&Авто

Apple оновила флагманські навушники, Фото: Apple

Apple представила друге покоління повнорозмірних навушників AirPods Max 2. І хоча ціна залишається доволі відчутною ($549), список нових функцій дає зрозуміти: цього разу Apple справді попрацювала над начинкою, а не лише змінила кольори.

Про це пише Тheverge.

Чіп H2 і переклад прямо у вухах

Серце нових навушників — чіп Apple H2, той самий, що вже стоїть в AirPods Pro 2. Він відповідає за обробку звуку і за те, що Apple позиціонує як головну фішку новинки — ШІ-переклад у реальному часі.

Принцип простий: система слухає мовлення і перекладає його на обрану користувачем мову прямо під час розмови. Без затримки, без окремого застосунку, без того, щоб тягнутись до телефону. Для тих, хто часто спілкується з іноземцями — чи то на роботі, чи в подорожах — це може виявитись справді корисним.

Наушники AirPods Max 2 перекладають мови в реальному часі, Фото: Apple

Шумозаглушення, яке стало серйознішим

Активне шумозаглушення в AirPods Max 2 працює у 1,5 раза ефективніше, ніж у попередника — принаймні так стверджує Apple. Разом із цим навушники отримали кілька нових аудіофункцій.

Conversation Awareness автоматично знижує гучність, коли хтось поруч починає говорити з вами — щоб не доводилось знімати навушники і перепитувати. Voice Isolation підсилює голос користувача під час дзвінків і прибирає фоновий шум.

Окрема функція придушує різкі гучні звуки навколо — корисно в міському середовищі або під час поїздок у метро.

Режим прозорості (Transparency mode), який дозволяє чути навколишній світ не знімаючи навушників, тепер, за словами Apple, звучить «більш природно». Що саме змінилось — стане зрозуміло тільки в реальному використанні.

Активне шумозаглушення в AirPods Max 2 працює у 1,5 раза ефективніше, ніж у попередника, Фото: Apple

Жести, камера і Siri, яка читає кивки

Мабуть, найнезвичніша з нових функцій — взаємодія із Siri через рухи голови. Тепер можна кивнути, щоб погодитись із пропозицією помічника, або похитати головою — щоб відмовитись. Без слів і без натискань.

Ще одна деталь: натисканням цифрової коронки можна дистанційно зробити фото або почати запис відео з iPhone. Дрібниця — але зручна, якщо телефон лежить на штативі або просто не в руці.

Персоналізована гучність аналізує звички користувача і з часом автоматично підлаштовує рівень звуку. Функція не нова для екосистеми Apple, але тепер доступна і в Max.

Звук без стиснення — нарешті

AirPods Max 2 підтримують lossless-аудіо у якості 24 біт / 48 кГц при підключенні через USB-C кабель. Для тих, кому важливий звук без стиснення — це суттєво.

Показово, що аналогічну функцію Apple свого часу додала і в перше покоління Max, але лише через кілька років після виходу. Цього разу вона є одразу.

Час автономної роботи залишився колишнім: до 20 годин відтворення на одному заряді.

Ціна, кольори і дати

AirPods Max 2 доступні у п’яти кольорах: синій, чорний, фіолетовий, бежевий і помаранчевий. Попереднє замовлення відкривається 25 березня, фактичні продажі — на початку квітня.

Ціна: $549, як і раніше.

Кольори навушників AirPods Max 2, Фото: Apple

