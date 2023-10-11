Apple та Meta готуються до випуску гарнітур змішаної реальності наступного покоління — Finance.ua

Apple та Meta готуються до випуску гарнітур змішаної реальності наступного покоління Сьогодні 03:36 — Технології&Авто

Apple та Meta готуються до випуску гарнітур змішаної реальності наступного покоління

Apple та Meta готуються до запуску своїх гарнітур змішаної реальності - Vision Pro та Quest 3. Проте обидві компанії вже заглиблені в розробку моделей наступного покоління.

Про це повідомляє Марк Гурман з Bloomberg.

Apple Vision Pro, випуск якої заплановано на початок наступного року, зіткнулася з проблемами під час тестування через свою вагу, що спричиняє навантаження на шию користувача. Компанія прагне зробити пристрій легшим і зручнішим.

Попри високу ціну в $3500, Apple вважає, що її продукт пропонує чудові функції, включаючи наскрізні камери з високою роздільною здатністю, потужний чип M 2 і чіткіші VR-дисплеї. Однак вага Vision Pro та проблеми з сумісністю з окулярами викликають занепокоєння.

Apple вивчає такі рішення, як налобний ремінець, а також співпрацює з Zeiss над створенням лінз для окулярів, які кріпляться за допомогою магнітів. Компанія також розглядає можливість постачання виготовлених на замовлення гарнітур з попередньо встановленими лінзами, хоча це пов’язано з певними проблемами.

Meta Quest 3, вартістю $500, вийде на ринок цього місяця. Хоча вона може похвалитися потужною ігровою екосистемою і є доступнішою за пропозицію Apple, Meta прагне і надалі знижувати ціни на майбутні моделі. Наступного року компанія планує випустити дешевшу гарнітуру змішаної реальності, схожу на Quest 3, але з менш дорогими компонентами.

Це дозволить перепозиціювати Quest 3 як пропозицію середнього рівня, а висококласна заміна раніше невдалої Quest Pro також знаходиться в стадії розробки. Одним із заходів економії, що розглядається, є продаж гарнітури без ручних контролерів, покладаючись на жести рук.

За лаштунками обидві компанії зосереджені на вдосконаленні своїх продуктів. Підрозділ Vision Products Group компанії Apple вже працює над моделями наступного покоління, вивчаючи варіанти як дешевшої, так і потужнішої версії. Тим часом стратегія Meta передбачає сегментацію своєї продуктової лінійки на дешеві та потужні моделі, що розрізняються за функціями доповненої реальності.

Meta також співпрацює з Ray-Ban над окулярами другого покоління, випуск яких запланований на цей місяць. Ці окуляри, хоч і не мають можливостей доповненої реальності, пропонують такі функції, як фото- та відеозйомка, телефонні дзвінки та відтворення музики. Значне оновлення з AR-дисплеями очікується у 2025 році.

У ширшому контексті, довгострокове бачення Apple може передбачати перехід від змішаної реальності до автономної доповненої реальності, пропонуючи легкі окуляри доповненої реальності для покращення користувацького досвіду. Хоча раніше Apple припинила офіційну роботу над автономними окулярами доповненої реальності, є припущення, що компанія може повернутися до цього проєкту в майбутньому.

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