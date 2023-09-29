Meta представила чат-бот для Instagram, Facebook і WhatsApp на основі штучного інтелекту — Finance.ua

Meta представила чат-бот для Instagram, Facebook і WhatsApp на основі штучного інтелекту Сьогодні 03:14 — Технології&Авто

Meta представила чат-бот для Instagram, Facebook і WhatsApp на основі штучного інтелекту

Американська Meta анонсувала чат-бот на основі штучного інтелекту (ШІ) для своїх продуктів Instagram, Facebook і WhatsApp.

Про це повідомляє Financial Times.

Бот працюватиме на базі пошукової системи Bing від Microsoft. У відповідь на задані параметри запиту бот зможе шукати й генерувати ті чи інші зображення.

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Користувачам також запропоновано вибір із 28 унікальних ШІ-асистентів, що становлять віртуальні копії різних знаменитостей, які погодилися на використання своїх зовнішності та голосу. Це, зокрема, спортсмени, музиканти й відеоблогери.

Також Meta оголосила, що надасть розробникам можливість створювати власні чат-боти для їх подальшої інтеграції в Instagram, Facebook і WhatsApp.

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