Meta працює над новою потужнішою моделлю ШІ - WSJ — Finance.ua
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Meta працює над новою потужнішою моделлю ШІ - WSJ

Технології&Авто
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Meta працює над новою потужнішою моделлю ШІ - WSJ
Meta працює над новою потужнішою моделлю ШІ - WSJ
Корпорація Meta Platforms працює над новою системою штучного інтелекту, яка має бути такою ж потужною, як і найдосконаліша модель, запропонована OpenAI.
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
За словами деяких джерел, Meta планує розпочати навчання нової системи штучного інтелекту, відомої як Велика мовна модель, на початку 2024 року. Плани щодо нової версії ШІ, про яку раніше не повідомлялося, є частиною зусиль СЕО компанії Марка Цукерберга щодо затвердження Meta як основної сили у світі штучного інтелекту.
Також відомо, що Цукерберг наполягає на тому, щоб нова система була з відкритим вихідним кодом і таким чином була доступна стороннім компаніям для створення інструментів на базі штучного інтелекту.

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Материнська компанія Facebook прагне, щоб нова модель штучного інтелекту була готова наступного року. Очікується, що вона буде в кілька разів потужніша за комерційну версію під назвою Llama 2.
Розробники впевнені, що продукт зуміє найближчими роками зайняти найбільшу частку ринку.
За матеріалами:
Економічна Правда
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