Вже не будуть ремонтувати: Оригінальні Apple Watch, включно з золотою версією за $17 тис., визнали застарілими — Finance.ua
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Вже не будуть ремонтувати: Оригінальні Apple Watch, включно з золотою версією за $17 тис., визнали застарілими

Технології&Авто
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Вже не будуть ремонтувати: Оригінальні Apple Watch, включно з золотою версією за $17 тис., визнали застарілими
Вже не будуть ремонтувати: Оригінальні Apple Watch, включно з золотою версією за $17 тис., визнали застарілими
Apple перенесла Apple Watch Series 0, оригінальні розумні годинники, випущені у 2015 році, в список застарілих продуктів.
Про це повідомляє MacRumors.
Золоту версію Apple Watch, яка коштувала $17 тисяч, а також керамічну, яка коштувала $1 299, також визнали застарілими.
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Останнім програмним оновленням для Series 0 була операційна система WatchOS 4.3.2, яка вийшла у 2018 році. Тепер, з перенесенням продуктів у список застарілих, Apple також повністю припинить випускати запасні деталі та пропонувати ремонт в офіційних магазинах і сервіс-центрах.
Вже не будуть ремонтувати: Оригінальні Apple Watch, включно з золотою версією за $17 тис., визнали застарілими
Це перший продукт зі серії Apple Watch який визнали застарілим. Наразі на офіційному сайті годинники досі вважають вінтажними, тобто тими, які не отримують регулярних оновлень, але для яких досі випускаються запчастини. Однак вже найближчим часом список повинні змінити.
За матеріалами:
mezha.media
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