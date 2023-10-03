Apple думає над тим, щоб створити власну пошукову систему — Finance.ua

Apple думає над тим, щоб створити власну пошукову систему Сьогодні 04:05 — Технології&Авто

Apple думає над тим, щоб створити власну пошукову систему

Компанія Apple розглядає можливість розробки власної пошукової системи, яка потенційно могла б замінити Google на її пристроях.

Про це повідомляє Марк Гурман з Bloomberg.

Ця ідея пов’язана з тим, що Apple завжди прагнула контролювати основні технології, які лежать в основі її продуктів. А пошук давно став невіддільною частиною сучасних смартфонів, планшетів та ноутбуків. Зараз Apple отримує частину доходів Google від пошукової реклами, що становить приблизно $8 мільярдів на рік. Якби компанія представила власну пошукову систему, вона могла б зберегти більшу частку цих доходів.

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Інтерес Apple до пошукових технологій не є новим. Протягом багатьох років компанія вдосконалювала свої пошукові можливості, навіть якщо вона не має наміру безпосередньо конкурувати з Google. Вдосконалення пошукової технології не лише покращує функції пошуку поза інтернетом, але й слугує важелем впливу в переговорах з Google. Хоча остання домінує на ринку пошуку, вона все ще покладається на Apple та її величезну базу користувачів. Наявна угода між двома технологічними гігантами стимулює Apple просувати пошук Google, тим самим збільшуючи свої доходи.

Внутрішня пошукова технологія Apple, якщо її вдосконалити, могла б запропонувати користувачам більш приватну альтернативу Google. Компанія вже розробила власні пошукові системи для таких платформ, як App Store, Maps, Apple TV та News.

Джон Джаннандреа, колишній керівник Google, який зараз очолює відділ машинного навчання та штучного інтелекту в Apple, очолює потужну команду з розробки пошуку. Цей відділ працює над пошуковою системою нового покоління для додатків Apple під кодовою назвою Pegasus, яка незабаром буде інтегрована в більшу кількість додатків Apple, включаючи App Store.

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Spotlight, інструмент Apple для пошуку контенту на різних пристроях, демонструє пошукові зусилля компанії. В останніх оновленнях iOS і macOS Apple включила результати вебпошуку в Spotlight, спрямовуючи користувачів на відповідні вебсайти. Ця функція в різний час працювала на базі Bing від Microsoft або Google. Siri також використовує цю технологію для показу вебрезультатів.

Команди Apple зі штучного інтелекту та машинного навчання вивчають шляхи подальшої інтеграції пошукових функцій в iOS та macOS. Компанія також представила Applebot, вебсканер, подібний до Google і Microsoft, призначений для індексації вебсайтів для результатів Siri та Spotlight. Крім того, Apple має команду з рекламних технологій, яка може бути корисною, якщо компанія вирішить розширити свої пошукові амбіції.

Хоча нинішня пошукова технологія Apple не така досконала, як у Google, вона закладає фундамент для потенційної повноцінної пошукової системи в майбутньому. Команда Apple з розробки штучного інтелекту набирає інженерів, що спеціалізуються на пошукових технологіях, а придбання компанією Laserlike, пошукової системи на основі штучного інтелекту, ще більше свідчить про її зацікавленість у цій сфері.

Цікаво, що свого часу Microsoft пропонувала продати Bing компанії Apple, зробивши його пошуковою системою за замовчуванням на пристроях Apple. Однак Едді К’ю, віцепрезидент Apple з питань сервісів, відхилив цю пропозицію. К’ю публічно заявив, що пошукова система Google є кращою, але така позиція може бути більше пов’язана із захистом Google від потенційних антимонопольних порушень. Якщо буде встановлено, що Google порушив антимонопольне законодавство, його угода з Apple може опинитися під загрозою, що призведе до значних фінансових втрат для Apple.

Насамкінець, хоча Google залишається домінуючим гравцем, робота Apple у сфері інтернет-пошуку свідчить про те, що технологічний гігант готується до можливих майбутніх змін. Хоча пошукова система від Apple може з’явитися не одразу, таку можливість не варто скидати з рахунків.

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