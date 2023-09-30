Apple перенесла частину виробництва iPhone до Індії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple перенесла частину виробництва iPhone до Індії

Технології&Авто
12
Apple перенесла частину виробництва iPhone до Індії
Apple перенесла частину виробництва iPhone до Індії
Apple перенесла виробництво iPhone на суму 7 мільярдів доларів до Індії в рамках стратегії зі зменшення залежності від Китаю. В майбутньому виробництво збираються наростити до 40 мільярдів. Це не дуже приємні новини для китайської економіки.
Про це повідомляє 9to5mac.
Джерелом цієї інформації називають чиновника, але невідомо якої країни — США, Китаю чи Індії. Хай там як, але це не перша компанія, яка взялася за «переселення».
Потреба в зменшенні залежності від Китаю як виробничого центру була очевидною протягом багатьох років, але вплив пандемії на найбільший у світі завод зі складання iPhone по-справжньому підкреслив цю проблему. За оцінками, перебої, пов’язані з COVID-19, коштували компанії мільярд доларів на тиждень.
Індія розглядається як головна надія Apple, коли йдеться про перенесення виробництва за межі Китаю. У минулорічному звіті йшлося про те, що до 2025 року чверть усіх iPhone може вироблятися в Індії, а до 2027 року цей показник може зрости до половини всіх смартфонів. Раніше цього року також стало відомо, що збирач iPhone, компанія Foxconn, розпочала будівництво двох нових заводів в Індії, отримавши нові урядові стимули.
Apple нібито планує поступово збільшити виробництво в Індії більш ніж у п’ять разів до 40 мільярдів доларів США протягом наступних чотирьох-п'яти років.
За словами чиновника, який побажав лишитися анонімним, в Індії компанія вже перетнула позначку в 7 мільярдів доларів виробництва в минулому фінансовому році.
У тому ж фінансовому році загальний обсяг виробництва iPhone склав 191 мільярд доларів, що поки робить Індію дуже малою часткою від загального обсягу виробництва.
Торік Apple розпочала виробництво iPhone 14 в Індії за кілька тижнів після запуску, а цього року досягла успіху в одночасному запуску виробництва iPhone 15.

Що це означає для Китаю

Як і будь-яка компанія, Apple сплачує податки в Китаї, роблячи внесок в економіку, надає тисячі робочих місць, підвищує престиж країни, оскільки весь світ бере з успішної компанії приклад і наслідує її рішення. Звісно, сума її податків у загальній економіці Китаю не є критично відчутною, але все ж країна явно недорахується кількох сотень мільйонів доларів.
Слідом за Apple підуть і інші компанії, перш за все американські. Google, наприклад, вже також зменшує виробництво в Китаї, орієнтуючись на Індію та В'єтнам. Враховуючи, як багато компаній виробляють свої пристрої на китайських заводах, зовсім скоро вони можуть зупинитися через брак замовлень. А це, знову ж таки, податки та робочі місця.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.