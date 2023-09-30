Apple перенесла частину виробництва iPhone до Індії — Finance.ua

Apple перенесла частину виробництва iPhone до Індії 30.09.2023, 02:36 — Технології&Авто

Apple перенесла частину виробництва iPhone до Індії

Apple перенесла виробництво iPhone на суму 7 мільярдів доларів до Індії в рамках стратегії зі зменшення залежності від Китаю. В майбутньому виробництво збираються наростити до 40 мільярдів. Це не дуже приємні новини для китайської економіки.

Про це повідомляє 9to5mac

Джерелом цієї інформації називають чиновника, але невідомо якої країни — США, Китаю чи Індії. Хай там як, але це не перша компанія, яка взялася за «переселення».

Потреба в зменшенні залежності від Китаю як виробничого центру була очевидною протягом багатьох років, але вплив пандемії на найбільший у світі завод зі складання iPhone по-справжньому підкреслив цю проблему. За оцінками, перебої, пов’язані з COVID-19, коштували компанії мільярд доларів на тиждень.

Індія розглядається як головна надія Apple, коли йдеться про перенесення виробництва за межі Китаю. У минулорічному звіті йшлося про те, що до 2025 року чверть усіх iPhone може вироблятися в Індії, а до 2027 року цей показник може зрости до половини всіх смартфонів. Раніше цього року також стало відомо, що збирач iPhone, компанія Foxconn, розпочала будівництво двох нових заводів в Індії, отримавши нові урядові стимули.

Apple нібито планує поступово збільшити виробництво в Індії більш ніж у п’ять разів до 40 мільярдів доларів США протягом наступних чотирьох-п'яти років.

За словами чиновника, який побажав лишитися анонімним, в Індії компанія вже перетнула позначку в 7 мільярдів доларів виробництва в минулому фінансовому році.

У тому ж фінансовому році загальний обсяг виробництва iPhone склав 191 мільярд доларів, що поки робить Індію дуже малою часткою від загального обсягу виробництва.

Торік Apple розпочала виробництво iPhone 14 в Індії за кілька тижнів після запуску, а цього року досягла успіху в одночасному запуску виробництва iPhone 15.

Що це означає для Китаю

Як і будь-яка компанія, Apple сплачує податки в Китаї, роблячи внесок в економіку, надає тисячі робочих місць, підвищує престиж країни, оскільки весь світ бере з успішної компанії приклад і наслідує її рішення. Звісно, сума її податків у загальній економіці Китаю не є критично відчутною, але все ж країна явно недорахується кількох сотень мільйонів доларів.

Слідом за Apple підуть і інші компанії, перш за все американські. Google, наприклад, вже також зменшує виробництво в Китаї, орієнтуючись на Індію та В'єтнам. Враховуючи, як багато компаній виробляють свої пристрої на китайських заводах, зовсім скоро вони можуть зупинитися через брак замовлень. А це, знову ж таки, податки та робочі місця.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.