Apple виявила проблеми, через які перегрівається iPhone 15 — Finance.ua

Apple виявила проблеми, через які перегрівається iPhone 15 Сьогодні 23:17 — Технології&Авто

Apple виявила проблеми, через які перегрівається iPhone 15

Корпорація Apple повідомила, що виявила кілька проблем, які можуть спричинити те, що нові iPhone при роботі нагріваються більше, ніж очікувалося, включаючи помилку в програмному забезпеченні iOS 17.

Про це повідомляє Reuters

Після скарг на те, що нові телефони сильно нагріваються, Apple заявила, що пристрій може відчуватися тепліше в перші кілька днів «після налаштування або відновлення пристрою через підвищену фонову активність».

«Інша проблема стосується деяких нещодавніх оновлень програм сторонніх розробників, які спричиняють перевантаження системи», — зазначили в Apple.

У компанії додали, що працюють разом з розробниками програм над виправленнями проблем.

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До програм сторонніх розробників, які спричиняють проблему, належать гра Asphalt 9; Instagram і Uber. Instagram вже вирішив проблему зі своїм додатком 27 вересня.

Майбутнє виправлення помилок iOS 17 не зменшить продуктивність iPhone.

В Apple зазначили, що iPhone 15 Pro і Pro Max не страждають від перегріву через дизайн, а нові титанові корпуси покращують тепловіддачу порівняно з попередніми моделями з нержавіючої сталі. І що проблема не становить ризику для безпеки та не вплине на довгострокову роботу телефону.

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