Meta готує Instagram/Facebook без реклами за 13 євро/місяць у Європі — Finance.ua
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Meta готує Instagram/Facebook без реклами за 13 євро/місяць у Європі

Технології&Авто
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Meta готує Instagram/Facebook без реклами за 13 євро/місяць у Європі
Meta готує Instagram/Facebook без реклами за 13 євро/місяць у Європі
Компанія Meta, як повідомляє WSJ, готує платну опцію для європейських користувачів. Вона дозволить відключити всю рекламу у сервісах.
Зараз розглядають кілька опцій:
  • лише Instagram або лише Facebook — за 13 євро на місяць;
  • і Instagram, і Facebook — разом — за приблизно 16 євро на місяць;
  • за веб-версію Facebook — 10 євро на місяць.
Нову опцію компанія придумала через тиск європейських регуляторних органів, які роблять більш жорсткими правила показу реклами та збору персональних даних користувачів. Запустивши платну підписку, в Meta сподіваються не втратити доходи від європейської аудиторії.
На інших ринках компанія поки не планує вводити подібні опції.
Правда, на цей момент не зрозуміло, чи на пропозицію Meta погодяться у Європі. Експерти вказують, що, можливо, від компанії вимагатимуть зробити підписки дешевшими або ж взагалі не будуть вважати їх рішенням, що відповідає закону.
За матеріалами:
Ain.Ua
Місце для вашої реклами
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