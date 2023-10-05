Meta готує Instagram/Facebook без реклами за 13 євро/місяць у Європі — Finance.ua

Meta готує Instagram/Facebook без реклами за 13 євро/місяць у Європі 05.10.2023, 02:08 — Технології&Авто

Meta готує Instagram/Facebook без реклами за 13 євро/місяць у Європі

Компанія Meta, як повідомляє WSJ, готує платну опцію для європейських користувачів. Вона дозволить відключити всю рекламу у сервісах.

Зараз розглядають кілька опцій:

лише Instagram або лише Facebook — за 13 євро на місяць;

і Instagram, і Facebook — разом — за приблизно 16 євро на місяць;

за веб-версію Facebook — 10 євро на місяць.

Нову опцію компанія придумала через тиск європейських регуляторних органів, які роблять більш жорсткими правила показу реклами та збору персональних даних користувачів. Запустивши платну підписку, в Meta сподіваються не втратити доходи від європейської аудиторії.

На інших ринках компанія поки не планує вводити подібні опції.

Правда, на цей момент не зрозуміло, чи на пропозицію Meta погодяться у Європі. Експерти вказують, що, можливо, від компанії вимагатимуть зробити підписки дешевшими або ж взагалі не будуть вважати їх рішенням, що відповідає закону.

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