Netflix презентував функцію пошуку контенту на основі ChatGPT — Finance.ua

Netflix презентував функцію пошуку контенту на основі ChatGPT 09.05.2025, 00:45 — Технології&Авто

Netflix презентував функцію пошуку контенту на основі ChatGPT

Netflix презентував нову пошукову систему на основі OpenAI, яка допоможе користувачам знайти телешоу або фільм для перегляду залежно від їхнього настрою та вподобань.

Про це пише TechCrunch.

Нова функція пошуку використовує ChatGPT від OpenAI, дозволяючи користувачам знаходити контент через діалоговий інтерфейс. Користувачі можуть вводити запити природною мовою, наприклад, «хочу щось смішне й енергійне», або детальніші, як «хочу щось страшне, але не надто, з легким гумором, але не дуже смішне».

Функція стане доступною цього тижня для користувачів iOS у форматі бета-версії за бажанням. Деякі підписники в Австралії та Новій Зеландії вже тестували її.

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Конкуренти також застосовують генеративний ШІ для пошуку. Наприклад, Amazon пропонує голосовий пошук із ШІ на Fire TV, який відповідає на відкриті запити про фільми та серіали. Аналогічно Tubi мав пошуковий інструмент на базі ChatGPT, який відповідав на питання про контент і рекомендував фільми за запитами користувачів, але згодом відмовився від нього, ймовірно, через низьку популярність. Чи зіткнеться Netflix із подібними труднощами, поки що не відомо.

На заході Netflix також оголосив про плани використовувати генеративний ШІ для адаптації карток контенту до мов, якими розмовляють підписники.

У четвертому кварталі 2024 року Netflix наростив базу підписників на 18,9 млн осіб — це на 44% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Одночасно компанія підвищила ціни на підписку в США, Канаді, Аргентині та Португалії.

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Виторг сягнув $10,25 млрд, перевищивши очікувані $10,1 млрд. Ключовими чинниками зростання стали другий сезон «Гри в кальмара» та фільм «Carry-On», що увійшов до десятки найпопулярніших на платформі.

У 2025 році акції Netflix подорожчали майже на 8%, тоді як більшість компаній із «Чудової сімки» втратили понад 20% від пікових значень. Експерти вважають, що Netflix вигідно вирізняється стабільністю — компанія менше залежить від глобальних економічних ризиків і продовжує нарощувати прибутковість завдяки зростанню аудиторії та рекламних доходів.

До 2030 року Netflix планує подвоїти виторг і втричі збільшити операційний прибуток, пише WSJ. Поточна капіталізація компанії становить приблизно $411 млрд із потенціалом сягнути $1 трлн до кінця десятиліття.

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