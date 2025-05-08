Український завод випустив потужний самоскид вантажопідйомністю 25 тонн (фото) — Finance.ua

Український завод випустив потужний самоскид вантажопідйомністю 25 тонн (фото) Сьогодні 22:54 — Технології&Авто

Український завод випустив потужний самоскид вантажопідйомністю 25 тонн (фото)

Завод комунальної техніки «Альфатекс» випустив черговий потужний самоскид для великих задач — SHACMAN X3000. Про це повідомили на офіційній сторінці виробника у Фейсбуці.

Самоскид SHACMAN серії X3000 (6×4) має вантажопідйомність у 25 тонн. Модернізований кузов із заднім розвантаженням об’ємом 25,0 куб.м. Автомобіль оснащений двигуном дизельним двигуном стандарту ЄВРО-5 і потужністю 430 кінських сил. Мотор поєднується із механічною трансмісією (12+2).

Кабіна (німецька ліцензія MAN) утеплена, суцільнометалева, двомісна, з одним спальним місцем.

У списку оснащення значаться пневмосидіння водія, клімат-контроль, круїз-контроль, мультифункціональне кермо.

«SHACMAN X3000 — це не просто самоскид, а справжній партнер у важкій роботі. Потужний, комфортний та надійний — він створений, щоб долати труднощі та працювати безперебійно», — зазначають на підприємстві.

MMR За матеріалами:

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