Tesla накопичила понад 10 тисяч Cybertruck — їх ніхто не хоче купувати 08.05.2025, 01:23 — Технології&Авто

Tesla накопичила понад 10 тисяч Cybertruck — їх ніхто не хоче купувати

На початку квітня у компанії Ілона Маска Tesla було щонайменше 2400 нових Cybertruck на складах у США. Ці запаси оцінювали у 200 мільйонів доларів. Однак вже зараз кількість оголошень про продаж Cybertruck у США різко зросла до понад 10 000.

Про це свідчать дані Tesla-Info.com.

Багато Cybertruck, що є в наявності, були виготовлені у 2024 році, тож їм вже щонайменше чотири місяці. Також Tesla досі має на складі Cybertruck серії Foundation, виробництво яких було припинено у жовтні 2024 року — понад сім місяців тому.

Середня ціна електричного пікапа у продажі становить 78 тисяч доларів, тож поточні запаси Cybertruck можуть бути оцінені у 800 мільйонів доларів, пише Electrek. Видається, що за нинішніх обставин у Tesla будуть проблеми з продажем навіть 20 тисяч Cybertruck на рік у США, попри заплановане виробництво 250 000 одиниць.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Tesla відмовилася від випуску додаткового акумулятора для Cybertruck, який мав би збільшити запас ходу футуристичної електричної вантажівки.

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