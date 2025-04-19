Більший запас ходу та доступніша ціна: Tesla представила нову версію Cybertruck Long Range (фото) — Finance.ua

Більший запас ходу та доступніша ціна: Tesla представила нову версію Cybertruck Long Range (фото) Сьогодні 04:22 — Технології&Авто

Більший запас ходу та доступніша ціна: Tesla представила нову версію Cybertruck Long Range (фото), Фото: Tesla

Лінійку Tesla Cybertruck поповнила нова базова версія Long Range. Найдоступніший варіант пікапа має суттєво більший запас ходу, аніж дорожчі модифікації.

Подробиці Tesla Cybertruck Long Range розкрили на сторінці автовиробника в соцмережі X.

Вартість автівки

Ціна Tesla Cybertruck у виконанні Long Range становить 69 990 доларів, проте з урахуванням урядової субсидії у розмірі $7500 (Дональд Трамп ще не скасував її) вартість знижується до $62 490.

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Утім, у 2019 році Ілон Маск обіцяв, що ця версія коштуватиме 39 990 доларів.

Електромобіль Tesla Cybertruck у версії Long Range має лише один мотор і є задньопривідним.

Фото: Tesla

Через це його динаміка гірша — 6,2 с до 100 км/год. До того ж вантажопідйомність знижена до 1012 кг, а максимальна вага причепа — до 3400 кг.

Зате менш потужний пікап Tesla Cybertruck має більший запас ходу — 563 км в стандартній комплектації та 583 км. Він зберіг стандартну батарею ємністю 123 кВт∙год.

Фото: Tesla

Нова Tesla Cybertruck Long Range оснащена бідніше за інші версії. Пікап отримав менші 18-дюймові диски і не має пневмопідвіски.

Його сидіння обшиті тканиною і втратили функцію вентиляції, але зберегли підігрів.

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Також встановлено простішу аудіосистему із 7 динаміками, а розеток в салоні стало менше.

Базовий пікап Tesla Cybertruck Long Range покликаний збільшити продажі моделі, попит на яку різко впав останнім часом.

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