Більший запас ходу та доступніша ціна: Tesla представила нову версію Cybertruck Long Range (фото) — Finance.ua

Більший запас ходу та доступніша ціна: Tesla представила нову версію Cybertruck Long Range (фото)
Лінійку Tesla Cybertruck поповнила нова базова версія Long Range. Найдоступніший варіант пікапа має суттєво більший запас ходу, аніж дорожчі модифікації.
Подробиці Tesla Cybertruck Long Range розкрили на сторінці автовиробника в соцмережі X.
Вартість автівки
Ціна Tesla Cybertruck у виконанні Long Range становить 69 990 доларів, проте з урахуванням урядової субсидії у розмірі $7500 (Дональд Трамп ще не скасував її) вартість знижується до $62 490.
Утім, у 2019 році Ілон Маск обіцяв, що ця версія коштуватиме 39 990 доларів.
Електромобіль Tesla Cybertruck у версії Long Range має лише один мотор і є задньопривідним.
Через це його динаміка гірша — 6,2 с до 100 км/год. До того ж вантажопідйомність знижена до 1012 кг, а максимальна вага причепа — до 3400 кг.
Зате менш потужний пікап Tesla Cybertruck має більший запас ходу — 563 км в стандартній комплектації та 583 км. Він зберіг стандартну батарею ємністю 123 кВт∙год.
Нова Tesla Cybertruck Long Range оснащена бідніше за інші версії. Пікап отримав менші 18-дюймові диски і не має пневмопідвіски.
Його сидіння обшиті тканиною і втратили функцію вентиляції, але зберегли підігрів.
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Також встановлено простішу аудіосистему із 7 динаміками, а розеток в салоні стало менше.
Базовий пікап Tesla Cybertruck Long Range покликаний збільшити продажі моделі, попит на яку різко впав останнім часом.
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