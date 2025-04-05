Покупці Tesla обирають іншого автовиробника: продажі Lucid Motors зросли на 44% — Finance.ua
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Покупці Tesla обирають іншого автовиробника: продажі Lucid Motors зросли на 44%

Фондовий ринок
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Покупці Tesla обирають іншого автовиробника: продажі Lucid Motors зросли на 44%
Покупці Tesla обирають іншого автовиробника: продажі Lucid Motors зросли на 44%
Компанія Lucid Motors повідомила про різке зростання продажів своїх електромобілів.
Автопідприємство з Ньюарка, Каліфорнія, розповіло, що у першому кварталі 2025 року продало 3109 автомобілів, що на 44% більше порівняно з попереднім роком.
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Компанія зазначила, що вже виробила 2212 автомобілів, а також «понад 600 додаткових автомобілів у процесі транспортування до Саудівської Аравії для фінальної збірки».
Збільшення продажів для Lucid виникли через проблеми Tesla. Минулого місяця генеральний директор компанії заявив, що «понад 50 відсотків» її замовлень надходять від колишніх власників Tesla.

Про компанію Lucid Motors

Lucid Motors — це американська автомобільна компанія, що спеціалізується на виробництві преміальних електромобілів. Заснована у 2007 році під назвою Atieva, спочатку займалася розробкою батарейних технологій.
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У 2016 році компанія перейменувалася на Lucid Motors і представила свій перший серійний автомобіль — Lucid Air, який конкурує з Tesla Model S.
Lucid має значні інвестиції від суверенного фонду Саудівської Аравії, що дозволяє їй активно розвиватися.
За матеріалами:
mezha.media
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