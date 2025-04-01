Акції Tesla рекордно впали — найбільше з 2022 року
Акції американської компанії-виробника електрокарів Tesla впали на 36% за перші три місяці поточного року, що є найрізкішим падінням із 2022 року.
Про це повідомляє CNBC.
Також цей результат став третім найгіршим за будь-який квартал фінзвітності компанії упродовж 15 років.
Загалом акції виробника електромобілів впали на 36% за перші три місяці року.
Востаннє у компанії Ілона Маска було гірше наприкінці 2022 року, коли акції його фірми Tesla полетіли вниз на 54%.
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Падіння вартості акцій Tesla в першому кварталі знищило понад 460 мільярдів доларів ринкової капіталізації компанії.
Зазначається, що більша частина цього кварталу збігається з періодом, коли Маск працює у другій адміністрації президента США Дональда Трампа, намагаючись скоротити федеральні витрати, а також звільнити десятки тисяч федеральних службовців.
Нещодавно Маск заявив в інтерв’ю Fox News, що він і його Департамент з ефективності уряду планують скоротити загальні федеральні витрати на 1 трильйон доларів США до травня.
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