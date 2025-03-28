Продажі BYD перевищили Tesla у 2024 році — Finance.ua

Продажі BYD перевищили Tesla у 2024 році Сьогодні 03:24 — Технології&Авто

Продажі BYD перевищили Tesla у 2024 році

BYD повідомила, що за 2024 рік китайський виробник гібридів та електромобілів отримав дохід на суму 777 мільярдів юанів ($107 млрд), що перевищило дохід компанії Ілона Маска Tesla, яка за минулий рік отримала $97,7 млрд.

Про це повідомляє Bloomberg.

Дохід BYD був на 29% вищим ніж у 2023 році та на 11 млрд юанів перевищив прогнози аналітиків. Чистий прибуток китайського виробника електромобілів зріс на 34% до 40,3 млрд юанів ($5,5 млрд), перевершивши оцінки аналітиків у 39,5 млрд юанів.

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Під час брифінгу аналітиків у вівторок у Гонконзі голова та співзасновник BYD Ван Чуаньфу заявив, що компанія прагне продати 5,5 мільйонів автомобілів у 2025 році, зокрема близько 800 тисяч одиниць закордоном. Раніше компанія прогнозувала продажі від п’яти до шести мільйонів авто, включно з мільйоном одиниць експорту.

Попри хороші фінансові результати, вартість акцій компанії у вівторок впала на 4,1%. Водночас якщо брати весь 2025 рік, то вартість акцій піднялася на 46% та досягла рекордного показника минулого тижня.

За четвертий квартал 2024 року постачання BYD виросли на 73% у порівнянні з тим же періодом 2023 року. Компанія отримала дохід на суму 275 мільярдів юанів та 15 мільярдів чистого прибутку. Загалом протягом минулого року компанія поставила 4,27 мільйона авто, майже на рівні з Ford. Продажі саме електромобілів складають 1,76 мільйона, в той час, як у Tesla цей показник 1,79 мільйона. Постачання за перших два місяці 2025 року вже перевищили 600 тисяч авто, на 93% більше ніж у 2024-му.

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Однак китайський виробник все ж програє Tesla у кількох ключових аспектах. Перш за все, компанія Ілона Маска має значно вищу ринкову вартість навіть попри різке падіння вартості акцій протягом останніх кількох місяців. Американський автовиробник оцінюється в $872 млрд, у той час, як китайська компанія має ринкову вартість $157 млрд.

Ще один показник, у якому Маск випереджає китайських конкурентів, — це чистий прибуток. Попри вищі продажі у BYD, їхній чистий прибуток у $5,5 млрд поступається Tesla, яка у 2024 році заробила $7,6 млрд.

Основним ринком BYD, звичайно ж, залишається Китай, де частка компанії на ринку складає 15%, і тут беруться до уваги не лише електромобілі, але й будь-які легкові автомобілі. Водночас китайський автовиробник також намагається розширитися в Європі, допоки у США діють штрафні мита на автомобілі китайського виробництва.

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