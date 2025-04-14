Кількість продажів уживаних автомобілів Tesla стрімко зросла — Finance.ua
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Кількість продажів уживаних автомобілів Tesla стрімко зросла

Технології&Авто
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Кількість продажів уживаних автомобілів Tesla стрімко зросла
Кількість продажів уживаних автомобілів Tesla стрімко зросла
Все більше власників Tesla виставляють свої старі автомобілі на продаж, оскільки споживачі реагують на політичну діяльність Ілона Маска та глобальні протести, які він розпалив.
У березні кількість вживаних автомобілів Tesla, виставлених на продаж на сайті Autotrader.com, стрімко зросла, повідомляє видання Sherwood News з посиланням на дані материнської компанії Autotrader — Cox Automotive. Особливо високими ці цифри були в останній тиждень березня, коли в середньому на продаж було виставлено понад 13 000 вживаних Tesla. Це не тільки рекорд, але й на 67% більше, ніж за той самий тиждень роком раніше.
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Водночас продажі нових автомобілів Tesla сповільнилися, навіть якщо продажі електромобілів інших брендів зростають. Згідно з останнім звітом Kelley Blue Book, у першому кварталі 2025 року в США було продано майже 300 000 нових електромобілів, що на 10,6% більше, ніж у попередньому році. Тим часом, продажі Tesla впали в першому кварталі, знизившись майже на 9% в порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
Такі автовиробники, як GM і Hyundai, все ще відстають від Tesla. Але вони демонструють зростання. Наприклад, за даними Kelley Blue Book, бренди GM продали понад 30 000 електромобілів у першому кварталі, що майже вдвічі більше, ніж рік тому.
За матеріалами:
HiTech.Expert
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