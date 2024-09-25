Названо найбільш продаваний смартфон у першій половині 2024 року — Finance.ua
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Названо найбільш продаваний смартфон у першій половині 2024 року

Технології&Авто
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Названо найбільш продаваний смартфон у першій половині 2024 року
Названо найбільш продаваний смартфон у першій половині 2024 року
Дослідницька компанія Omdia опублікувала рейтинг найпопулярніших смартфонів у світі, що відображає сучасні тенденції на ринку мобільних технологій. Лідерами в цьому списку залишаються пристрої від Apple, Samsung та Xiaomi.
Попит на деякі моделі Apple, зокрема iPhone 14 Pro Max, дещо знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року, що може свідчити про зменшення інтересу до нових iPhone. Тим не менш, ці смартфони продовжують зміцнювати позиції компанії, приносячи їй значні прибутки.
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Цікаво, що Samsung Galaxy A15 посів третє місце у світовому рейтингу і став найпопулярнішим серед Android-пристроїв. Цей бюджетний смартфон виділяється AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю Full HD+, хорошою камерою та довготривалою підтримкою оновлень.
Четверту та п’яту позиції займають iPhone 15 Pro та Samsung Galaxy S24 Ultra відповідно. Особливо цікавим є Galaxy S24 Ultra, який залишається єдиним преміальним Android-смартфоном у першій десятці завдяки своїм передовим характеристикам і функціям на основі штучного інтелекту.
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З моделей Apple найменший інтерес викликає iPhone 15 Plus, який навіть не потрапив у топ-20. Це може свідчити про те, що користувачі не надто зацікавлені в цій моделі, що, ймовірно, спонукає Apple переглянути свою стратегію в майбутній лінійці iPhone. Samsung продовжує зміцнювати свої позиції, пропонуючи якісні та доступні пристрої.
За матеріалами:
iTechua
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