Представлено Land Rover Defender Eivissa Limited Edition: всього буде випущено шість машин — Finance.ua
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Представлено Land Rover Defender Eivissa Limited Edition: всього буде випущено шість машин

Технології&Авто
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Представлено Land Rover Defender Eivissa Limited Edition: всього буде випущено шість машин
Представлено Land Rover Defender Eivissa Limited Edition: всього буде випущено шість машин
Land Rover анонсував спецверсію Defender Eivissa Limited Edition, натхненну середземноморським островом Ібіца в Іспанії.
Позашляховик пропонується у конфігураціях Sunrise та Noontide, що відрізняються яскравими кольорами, спеціальними значками та тиражем всього шість одиниць (по три кожній версії).
Defender 110 Eivissa Sunrise та Defender 90 Noontide Limited Editions представляють кольори острова у різний час доби. Sunrise поєднує жовтий відтінок з глянсовими чорними акцентами. Його альтер-его, Noontide, пофарбований у світло-блакитний відтінок із білими акцентами.
Представлено Land Rover Defender Eivissa Limited Edition: всього буде випущено шість машин
Land Rover не згадав жодних особливостей Limited Editions, крім лівреї та емблем Eivissa. Поки що не відомо, які двигуни отримали новинки.
Фестиваль Destination Defender Ibiza стартував 13 вересня та завершиться 29 вересня. На ньому Land Rover покаже два екземпляри Eivissa, а також Defender OCTA із двигуном V8.
За матеріалами:
Ampercar
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