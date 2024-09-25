Huawei у своїх ноутбуках наступного покоління відмовиться від Windows на користь HarmonyOS — Finance.ua

Huawei у своїх ноутбуках наступного покоління відмовиться від Windows на користь HarmonyOS 25.09.2024, 01:26 — Технології&Авто

Huawei у своїх ноутбуках наступного покоління відмовиться від Windows на користь HarmonyOS

Huawei, схоже, готова відмовитись від Windows на користь операційної системи HarmonyOS. Глава Huawei Consumer Business Юй Чендун (Yu Chengdong), більш відомий як Річард Ю (Richard Yu), нещодавно повідомив, що ПК наступного покоління Huawei будуть випущені із встановленим програмним забезпеченням HarmonyOS замість Windows. Таким чином, поточне покоління ноутбуків Huawei може стати останнім ПК, що працює на іноземній операційній системі.

Юй вважає, що Huawei має припинити використання Windows на тлі санкцій США. Компанія була внесена в чорний список у США в 2019 році і з того часу зазнає збитків через недоступність передових технологій, інструментів для виробництва мікросхем та сучасного програмного забезпечення. Наразі компанія прагне стати незалежною, створюючи нову ОС без іноземних компонентів.

Читайте також Huawei представила телефон з потрійним екраном

Юй нагадав, що Huawei вже давно почала скорочувати свою залежність від іноземних комплектуючих. Він зазначив, що компанія досі використовувала деякі американські технології, але зараз працює над повною відмовою від них.

В даний час HarmonyOS є основною ОС для різних натільних пристроїв Huawei, від смартфонів до розумних годинників. Але комп’ютери та ноутбуки компанії продовжують працювати під керуванням ОС Windows. Тепер, на тлі санкцій, що посилюються, випуск власної ОС для ПК бачиться логічним і обґрунтованим кроком.

Багато користувачів вважають Windows недостатньо надійною ОС і висловлюють надію, що HarmonyOS для ПК виявиться безпечною та ефективною заміною. Поки не ясно, чи буде нова ОС використовуватися тільки на домашньому ринку чи компанія почне її просування по всьому світу, доведеться дочекатися офіційного запуску HarmonyOS для ПК.

ТоНеТо За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.