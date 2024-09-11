Huawei представила телефон з потрійним екраном — Finance.ua

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Huawei представила телефон з потрійним екраном

Технології&Авто
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Huawei представила телефон з потрійним екраном
Huawei представила телефон з потрійним екраном
Компанія Huawei презентувала смартфон з потрійним екраном Mate XT вартістю 2800 доларів, прагнучи привернути увагу до своєї продукції після запуску нового iPhone.
Про це повідомляє Reuters.

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Запуск Mate XT відбувся через кілька годин після дебюту iPhone 16 від Apple, і обидва смартфони з’являться в продажу 20 вересня.
Huawei представила телефон з потрійним екраном
Хоча ціна Mate XT перевищує стартову ціну iPhone 16 Pro Max більш ніж удвічі, аналітики вважають, що цей смартфон більше служить для демонстрації технологічної майстерності Huawei, ніж як основний драйвер продажів.
Huawei намагається утримати лідерство на китайському ринку, де популярність Apple зменшилася. Минулого року компанія зробила значний крок у сегменті смартфонів високого класу, випустивши Mate 60 Pro, який справив враження на ринку. Успішні продажі в Китаї дозволили Huawei обігнати Samsung як найбільшого постачальника складних телефонів у світі.
Huawei представила телефон з потрійним екраном
Mate XT може складатися трьома різними способами завдяки своєму акордеоноподібному екрану. Смартфон обладнаний 10,2-дюймовим дисплеєм і доступний у червоному та чорному кольорах.
Компанія стверджує, що Mate XT є найтоншим складним телефоном у світі, з товщиною всього 3,6 мм. Ціни на модель стартують від 2800 доларів за версію з 256 ГБ пам’яті, а версії з більшою ємністю коштують 3 089 доларів і 3 370 доларів.
Huawei представила телефон з потрійним екраном
Mate XT також оснащений розширеними функціями штучного інтелекту, включаючи помічника з можливістю текстового резюме, перекладу та редагування, а також редагування зображень з підтримкою штучного інтелекту для автоматичного видалення небажаних частин фотографій. Функції підтримуються чіпами Kylin, розробленими Huawei.
Зазначається, що запуск Mate XT підкреслює амбіції Huawei закріпити свою позицію на ринку складних смартфонів, де компанія вже має частку 27,5% у другому кварталі 2024 року, випереджаючи Samsung.
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Незважаючи на те, що ринок складних смартфонів зріс на 57% у річному обчисленні, він поки що складає лише 1,3% від загального ринку смартфонів.
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