Apple планує суттєве оновлення Watch X — Finance.ua

Apple планує суттєве оновлення Watch X 19.08.2023, 02:35 — Технології&Авто

Apple планує суттєве оновлення Watch X

Інсайдер Apple Марк Гурман з Bloomberg повідомляє , що наступна лінійка годинників Apple отримає незначне оновлення. Однак компанія вже працює над версією Watch X до 10-річчя Apple Watch.

За даними Гурмана, виробник планує грандіозне оновлення для своїх розумних годинників, але не цього року. Моделі, які мають з’явитися наступного місяця, будуть незначним оновленням — таким, що характеризує продукт в останні роки.

Усередині Apple керівники обмірковували ідею відмовитися від цього повільного, але стабільного щорічного циклу оновлення. Обговорення не зайшли далеко (Apple сумлінно випускає новий годинник щороку, відколи категорія потрапила у продаж у 2015 році), але нещодавні оновлення пристрою підкреслюють, чому це взагалі обговорюється.

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Apple планує представити лінійку Apple Watch Series 9 разом з новим iPhone на заході, який поки що заплановано на 12 вересня. Нові годинники залишаться такими ж за розміром, як і поточні моделі - 41 і 45 міліметрів та 49 міліметрів для моделі Ultra. Найпомітнішими відмінностями стануть швидші процесори та свіжі кольори.

З точки зору нових функцій, це, мабуть, найнезначніше оновлення в історії продукту.

Звичайно, Apple не випускає нові годинники лише для того, щоб змусити людей оновлювати їх щороку. Компанія додає нові функції, щоб привабити тих, хто вперше купує смартгодинник, або людей, які мають набагато старіші моделі. Вона також сподівається привабити користувачів пристроїв Samsung і Fitbit.

З цієї причини Apple, ймовірно, дотримуватиметься циклу оновлення раз на рік, але компанія внесла зміни до графіка випуску інших продуктів. На початку своєї історії iPad оновлювався щороку (у 2012 році флагманська модель оновлювалася навіть двічі). Сьогодні основні моделі iPad оновлюються не частіше, ніж раз на 18 місяців.

Через повільну еволюцію Apple Watch протягом багатьох років дизайн годинника залишився практично незмінним з моменту випуску Series 4 у 2018 році - за винятком моделі Ultra.

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Але це може змінитися. Apple планує випустити модель Watch X, щоб відзначити 10-річчя пристрою, і вона обіцяє стати найбільшим оновленням за всю історію. Враховуючи, що Apple анонсувала свою лінійку розумних годинників у 2014 році та випустила наступного року, то компанія планує запустити Watch X або у 2024, або у 2025 році.

З моделлю X дизайнери Apple планують створити тонший корпус годинника і досліджують зміну способу кріплення ремінців до пристрою.

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Починаючи з оригінальних Apple Watch, ремінці кріпилися за допомогою замкового механізму. Збереження такої конструкції дозволяє ремінцям залишатися сумісними зі старими та новими моделями, але це має свої недоліки. Люди, які беруть участь у розробці нових Apple Watch, кажуть, що система займає значну кількість місця, яке можна було б краще заповнити більшим акумулятором або іншими компонентами.

З цією метою компанія досліджувала нову систему кріплення магнітного ремінця, хоча поки неясно, чи буде вона готова і, чи буде використовуватися в оновленому Watch X. Також очікуються ще більші зміни: micro-LED дисплей, який за кольором і чіткістю зображення перевершує сучасні OLED-екрани, а також технологія моніторингу кров’яного тиску.

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