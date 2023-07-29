Apple запатентувала AirPods, які можуть відстежувати електричну активність мозку — Finance.ua
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Apple запатентувала AirPods, які можуть відстежувати електричну активність мозку

Технології&Авто
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Apple запатентувала AirPods нового покоління, які можуть вимірювати біосигнали та електричну активність мозку користувача.
Згідно з патентною документацією, нові AirPods будуть оснащені матрицею датчиків та електродів, які будуть розміщені у корпусі навушників. Це дозволить AirPods вимірювати ряд біосигналів, таких як електроенцефалографія (ЕЕГ), електроміографія (ЕМГ), електроокулографія (ЕОГ) та електрокардіограма (ЕКГ).
Біосигнали можуть бути використані для виявлення різних захворювань головного мозку, зору та серця, а також для аналізу настрою, стресу, сну та інших психофизичних станів користувача.
Apple запатентувала AirPods, які можуть відстежувати електричну активність мозку

Чому нові AirPods будуть кращими, ніж медичні пристрої

Apple стверджує, що новий дизайн AirPods дає переваги перед існуючими медичними пристроями для вимірювання біосигналів. По-перше, AirPods є меншими та мобільнішими.
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По-друге, AirPods можуть динамічно вибирати різні електроди для кожного користувача залежно від особистих параметрів людини, розміру та форми вух.
По-третє, AirPods можуть синхронно передавати даннi про бiосигнали до інших пристроїв Apple, таких як iPhone або Apple Watch, для подальшої обробки та візуалізації.
За матеріалами:
Speka
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