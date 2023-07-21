Apple без зайвого шуму випустила нові повнорозмірні навушники (фото) — Finance.ua
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Apple без зайвого шуму випустила нові повнорозмірні навушники (фото)

Фондовий ринок
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Apple без зайвого шуму випустила нові повнорозмірні навушники (фото)
Apple без зайвого шуму випустила нові повнорозмірні навушники (фото)
Бренд Beats, що наразі належить Apple, представив нові бездротові навушники Beats Studio Pro. Презентації не було, показали тільки промо-ролик і додали сторінку в магазині Apple.
З головних фішок — 40-мм кастомні драйвери, які відтворюють звук з практично нульовими спотвореннями. Також гарнітура підтримує активне шумозаглушення, режим «прозорості» і просторове аудіо. Остання функція, до речі, вперше вийшла за межі лінійки AirPods.
Водночас Beats Studio Pro стали першими навушниками Apple, які підтримують повноцінний Lossless через кабель USB-C. Що стосується автономності, то заряду вистачить на 24 години з включеним ANC і до 40 годин без шумозаглушення. Для підключення використовується Bluetooth 5.3.
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Виробник заявляє, що гарнітура однаково добре буде працювати як з Android, так і iOS. Сполучення з iPhone поліпшили, але і на Android тепер є підтримка технології Fast Pair для швидкого сполучення з пристроями. Можна і безшовно перемикатися між різними Android-гаджетами.
Beats Studio Pro вже надійшли в продаж. Вартість навушників в США становить 350 доларів або близько 13 000 грн.
За матеріалами:
УНІАН
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