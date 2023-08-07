Прибуток Apple зростає, попри зниження виручки і попиту на продукти — Finance.ua

Прибуток Apple зростає, попри зниження виручки і попиту на продукти 07.08.2023, 02:19 — Фондовий ринок

Прибуток Apple зростає, попри зниження виручки і попиту на продукти

В останньому кварталі Apple показала стійкі фінпоказники, оскільки кількість платних підписників на її набір цифрових послуг перевищила 1 млрд користувачів у всьому світі, що допомогло збільшити прибуток порівняно з минулим роком, навіть попри зниження загальної виручки на 1% - до $81,8 млрд.

Про це пише Financial Times.

Компанія заявила, що виручка впала до $81,8 млрд, що є третім падінням поспіль у річному обчисленні, але трохи вище за прогнози у $81,7 млрд, згідно Refinitiv.

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Чистий прибуток виріс на 2,3% - до $19,9 млрд, що значно випередило прогнози Волл-стріт, згідно з якими він мав впасти на 3,6% - до $18,7 млрд. Прибуток на акцію також підскочив на 5% - до $1,26, випередивши прогнози на рівні $1,2.

Акції Apple, які цього року зросли більш ніж на 50% і перевищили $3 трлн, впали на 2,2% після торгів. Деякі аналітики вказали на падіння продажів як причину.

Продажі iPhone, Mac та iPad були нижчими, ніж рік тому. Зокрема, продажі iPad впали на 20%. Продажі iPhone, на які припадає 48% виручки, впали на 2,4%. Продажі пристроїв, таких як AirPods і Apple Watch, зросли на 2,5%.

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Виручка підрозділу послуг Apple, отримана від продажів в App Store та цифрових пропозицій, зокрема iCloud та Apple Music, зросла на 8% порівняно з минулим роком і досягла рекордного рівня в $21,2 млрд, а кількість підписників зросла на 150 млн.

За даними Bloomberg, Apple зіткнулася з найтривалішим уповільненням продажів за останні десятиліття через падіння попиту на iPhone.

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