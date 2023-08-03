Apple інвестує півмільярда доларів для будівництва заводів в Індії — Finance.ua

Apple інвестує півмільярда доларів для будівництва заводів в Індії Сьогодні 22:10 — Фондовий ринок

Apple інвестує півмільярда доларів для будівництва заводів в Індії

Компанія Foxconn, яка збирає левову частку нових iPhone, вкладе більше півмільярда доларів у розширення виробництва в Індії.

Про це пише Reuters.

«Foxconn вкладе 600 млн дол. у два проєкти в індійському штаті Карнатака з виробництва корпусів для iPhone та обладнання для створення чипів», — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що на побудову заводу із виробництва деталей до iPhone, який створить 12 тис. робочих місць, буде виділено близько 350 млн дол. Решту суми компанія використає на започаткування іншого підприємства, яке збиратиме прилади для виготовлення чипів.

«Foxconn, який збирає близько 70% iPhone та є найбільшим у світі виробничим субпідрядником, вже певний час диверсифікує свої потужності за межі Китаю та тлі викликаних COVID порушень та геополітичної напруженості», — зауважує Reuters.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.