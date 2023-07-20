Apple тестує чат-бота зі штучним інтелектом на кшталт ChatGPT — Finance.ua

Apple тестує чат-бота зі штучним інтелектом на кшталт ChatGPT Сьогодні 23:54 — Технології&Авто

Apple тестує чат-бота зі штучним інтелектом на кшталт ChatGPT

Apple розробляє інструменти штучного інтелекту, щоб кинути виклик OpenAI, Google та іншим, технологічний гігант створив чат-бота, який деякі інженери називають «Apple GPT».

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Apple розробила власний фреймворк під кодовою назвою «Ajax» для створення великих мовних моделей — систем на основі штучного інтелекту, які використовуються в таких продуктах, як ChatGPT від Open AI та Bard від Google.

За даними Bloomberg, Ajax працює на Google Cloud і був створений за допомогою Google JAX, фреймворку машинного навчання пошукового гіганта. Apple використовує Ajax для створення великих мовних моделей і слугує основою для внутрішнього інструменту в стилі ChatGPT.

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Внутрішнє впровадження чат-бота було призупинено на деякий час через проблеми з безпекою генеративного ШІ, але згодом він став доступним для більшої кількості співробітників Apple. Хоча все більше співробітників отримують доступ до чат-бота, він вимагає спеціального дозволу для доступу. Bloomberg повідомляє, що будь-яка інформація, отримана від чат-бота, не може бути використана для розробки функцій, призначених для клієнтів.

Співробітники Apple використовують чат-бота для допомоги у створенні прототипів продуктів. Чат-бот може бути використаний для узагальнення тексту і відповідей на питання на основі даних, з якими він був навчений.

Чат-бот компанії схожий на Bard, ChatGPT і Bing AI, оскільки він не має жодних додаткових функцій, які б відрізняли його від тих, що зараз доступні на ринку.

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