Apple запатентувала технологію зі згортання екрана iPhone у трубочку — Finance.ua
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Apple запатентувала технологію зі згортання екрана iPhone у трубочку

Технології&Авто
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Apple запатентувала технологію зі згортання екрана iPhone у трубочку
Apple запатентувала технологію зі згортання екрана iPhone у трубочку
Американська компанія Apple запатентувала технологію, яка дозволить згортати смартфон iPhone у трубочку, наче грошову купюру. Відповідний патент опубліковано на сайті профільного бюро США.
Судячи з даних у документі, патент було подано Apple ще у листопаді 2022 року, але опубліковано лише 13 липня. На кресленнях показаний електронний дисплей, що згортається.
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«Дисплей може змінювати стан: у розгорнутому вигляді він використовується для перегляду, а в згорнутому — для перенесення та зручного зберігання. Також можливе використання електронного пристрою із частково згорнутим екраном», — йдеться у документі.
У конструкції використовується тонке скло та компоненти, що створюють стиск для захисту екрана при згортанні. Як зазначено у документі, патент призначено для звичайних електронних дисплеїв смартфонів.
Apple запатентувала технологію зі згортання екрана iPhone у трубочку
Судячи з усього, Apple має намір застосовувати технологію для розробки майбутньої лінійки iPhone у новому форм-факторі, над яким, за чутками, вже працюють такі компанії, як Samsung і Motorola. Компанія LG випустила у продаж OLED-телевізор, який здатний повністю складатися.
Samsung досягла успіху в розробці смартфонів зі складними екранами. Компанія відома двома лінійками — Galaxy Z Flip та Fold. Також подібні розробки розвиває Huawei та інші китайські компанії. Apple поки не заявляла про офіційні плани створення iPhone зі складаним екраном.
За матеріалами:
noworries
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