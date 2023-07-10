Apple може випустити перші 32-дюймові iMac: коли вони очікуються — Finance.ua

Apple може випустити перші 32-дюймові iMac: коли вони очікуються Сьогодні 23:40 — Технології&Авто

Apple може випустити перші 32-дюймові iMac: коли вони очікуються

Компанія Apple експериментує з більшими діагоналями компʼютерів iMac, включаючи 32-дюймову версію.

Про це пише The Verge із посиланням на журналіста Bloomberg Марка Гурмана.

Зазначається, що розробка перебуває на ранній стадії, й побачити цей компʼютер можна буде щонайменше наприкінці 2024 року. Але випуск iMac із більшим екраном цілком логічний, адже людям подобаються більші екрани. Модель на 24 дюйми, яку зараз продає Apple, є компромісом між колишніми 21,5-дюймовим та 27-дюймовим варіантами, однак мати повноцінний 5K-дисплей краще для тих, хто одночасно відкриває багато програм.

Більший екран також є кращим варіантом для творчих людей, яким важливо мати можливість бачити дрібні деталі мистецтва, яке вони створюють, або зображень, які вони редагують. Це стосується і створення музики та відео, якщо потрібно точно редагувати часову шкалу.

Apple випускає моноблочні компʼютери iMac із 1998 року. Діагоналі екранів кілька разів збільшували — максимальним варіантом із тих пір є 27-дюймовий дисплей. Однак крайня модель iMac, представлена у квітні 2021 року, має діагональ у 24 дюйми.

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Навесні поточного року Bloomberg писало, що Apple готується до випуску наступного покоління iMac, яке також матиме 24-дюймовий екран. Марк Гурман писав, що модель перебуває на продвинутому етапі розробки — тестування інженерних зразків уже триває.

Тоді також указувалося, що нові моноблоки будуть представлені не раніше другої половини 2023 року. Самі ж компʼютери будуть потужнішими та базуватимуться на новому чипі серії M, який замінить M 1 .

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