Електрокар від Apple з’явиться вже скоро — аналітик
Фахівець Wedbush Деніел Айвз стверджує, що Apple Car все ж з’явиться, і пророкує, що це станеться до 2026 року.
Виступаючи перед CNBC, аналітик заявив, що єдине питання щодо Apple Car — «коли, а не якщо».
Він аргументує свою позицію тим, що компанія подала заявки на отримання щонайменше сотень патентів, пов’язаних з електрокарами.
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Apple поки не підтвердила чутки про те, що вона розробляє Apple Car. Але чутки про це ходять давно, і оголошення про швидкий запуск чекають постійно.
Щоправда, коли це буде, незрозуміло. У 2021 році Айвз прогнозував, що анонс відбудеться найближчим часом, але цього не сталося.
Але в чому він має рацію, так це в тому, що рано чи пізно проєкт все ж буде запущено. І судячи з усього, компанія дійсно оголосить про нього скоро. Відомо, що у 2022 році вона найняла колишнього директора автомобільного концерну Ford Дезі Уйкашевіч.
На посаді директора європейського напряму Ford Уйкашевіч керувала штатом із понад тисячі співробітників, була відповідальна за повний цикл випуску кількох популярних моделей марки, включно з Fiesta, B-Max, Focus і Transit, опікувалася презентацією і маркетинговою частиною життя знаменитої компанії.
Те, що менеджер з подібним досвідом роботи в автоіндустрії приєднається до команди Apple, свідчить про те, що компанія має намір розвивати автомобільний напрямок.
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