Електрокар від Apple з’явиться вже скоро — аналітик 08.07.2023, 00:07 — Технології&Авто

Електрокар від Apple з’явиться вже скоро — аналітик

Фахівець Wedbush Деніел Айвз стверджує, що Apple Car все ж з’явиться, і пророкує, що це станеться до 2026 року.

Виступаючи перед CNBC, аналітик заявив , що єдине питання щодо Apple Car — «коли, а не якщо».

Він аргументує свою позицію тим, що компанія подала заявки на отримання щонайменше сотень патентів, пов’язаних з електрокарами.

Apple поки не підтвердила чутки про те, що вона розробляє Apple Car. Але чутки про це ходять давно, і оголошення про швидкий запуск чекають постійно.

Щоправда, коли це буде, незрозуміло. У 2021 році Айвз прогнозував, що анонс відбудеться найближчим часом, але цього не сталося.

Але в чому він має рацію, так це в тому, що рано чи пізно проєкт все ж буде запущено. І судячи з усього, компанія дійсно оголосить про нього скоро. Відомо, що у 2022 році вона найняла колишнього директора автомобільного концерну Ford Дезі Уйкашевіч.

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На посаді директора європейського напряму Ford Уйкашевіч керувала штатом із понад тисячі співробітників, була відповідальна за повний цикл випуску кількох популярних моделей марки, включно з Fiesta, B-Max, Focus і Transit, опікувалася презентацією і маркетинговою частиною життя знаменитої компанії.

Те, що менеджер з подібним досвідом роботи в автоіндустрії приєднається до команди Apple, свідчить про те, що компанія має намір розвивати автомобільний напрямок.

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