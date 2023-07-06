Apple суттєво збільшить ємність акумулятора в iPhone 15 — Finance.ua

Apple суттєво збільшить ємність акумулятора в iPhone 15 06.07.2023, 02:28 — Технології&Авто

Apple суттєво збільшить ємність акумулятора в iPhone 15

За словами ймовірного співробітника Foxconn у розмові з ITHome, лінійку Apple iPhone 15 буде оснащено батареями більшої місткості. За його словами, iPhone 15 отримає 18% збільшення акумулятора, iPhone 15 Plus та iPhone 15 Pro — +14%, а iPhone 15 Pro Max — +12%. В абсолютних числах зміни мають такий вигляд:

Джерело не має перевіреного послужного списку інсайдів, але передбачувані місткості здаються правдоподібними. Попередньо відомо, що iPhone 15 стануть трохи товстішими, що може означати збільшення розміру батарей. Якщо зважити на підвищену ефективність процесорів A16 і A17 Bionic, вся лінійка нових iPhone може отримати помітне збільшення часу автономної роботи.

Також з’явилася нова інформація про обсяг пам’яті Apple iPhone 15. За чутками з тієї ж Foxconn, iPhone 15 Pro отримає мінімум 256 ГБ накопичувач, що вдвічі більше за мінімальні 128 ГБ в актуальному поколінні. Це буде однією з ключових відмінностей між моделями Pro та не-Pro — iPhone 15 та iPhone 15 Plus отримають від 128 ГБ пам’яті.

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